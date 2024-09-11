Станції "синьої" гілки Київського метро відновлюють роботу — відомий графік

У Києві 12 вересня відновлять роботу станції "синьої" гілки метро, які були закриті на ремонт. Уже оприлюднили графік їхньої роботи та інтервал руху поїздів.

“Синя” гілка Київського метро почне повноцінну роботу

Київська міська рада вже повідомила графік роботи станцій.

Дільниця "Героїв Дніпра" — "Либідська" продовжить працювати без змін, а на дільниці "Деміївська" — "Теремки" станції відновлять роботу за цим графіком:

станція "Деміївська" — з 05:49 до 22:34

станція "Голосіївська" — з 05:52 до 22:35

станція "Васильківська" (вихід № 1) — з 05:50 до 22:32

станція "Васильківська" (вихід № 2) — з 05:53 до 22:29

станція "Виставковий центр" (вихід № 1) — з 05:53 до 22:28

станція "Виставковий центр" (вихід № 2) — з 05:56 до 22:28

станція "Іподром" — з 05:52 до 22:27

станція "Теремки" — з 05:53 до 22:25

Графік роботи “синьої” гілки метро у Києві

Інтервали руху поїздів на синій лінії у робочі дні у години пік становитимуть 3-4 хв, у міжпікові години — 5-6 хв., на вихідних — 6-8 хв. Поширити

Під час повітряної тривоги усі станції працюватимуть цілодобово як укриття.

Як працюватиме наземний транспорт

У зв’язку з відновленням повноцінного руху поїздів між станціями "Теремки" до станції "Либідська", з 12 вересня автобусний маршрут № 38 "Вулиця Метрологічна — станція метро "Деміївська" курсуватиме за постійною схемою. Також відновить роботу тролейбусний маршрут № 50 "Вулиця Милославська — станція метро "Либідська".

Натомість закриються тимчасові автобусні маршрути №№ 2-М, 38-Д, 60 і тролейбусний № 43-К.

Нагадаємо, що 8 грудня 2023 року від станції метро "Теремки" до станції "Либідська" запустили близько сотні тролейбусів та автобусів, що дублюють маршрути закритих станцій підземки.

Станція “Героїв Дніпра”

12 вересня відновиться повноцінний рух поїздів між станціями «Героїв Дніпра» — «Теремки»

Пусконалагоджувальні роботи на оновленій ділянці тунелю між станціями “Деміївська” — “Либідська” завершені.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

У четвер, 12 вересня, відновлять повноцінний рух поїздів між станціями «Героїв Дніпра» — «Теремки». Увесь комплекс робіт тривав 9 місяців. За цей час підготували будівельний майданчик, переклали понад 200 кабельних мереж, зокрема мереж ДТЕКу, Укртелекому, інших. Розробили котлован глибиною понад 15 м, демонтували стару частину тунелю довжиною у 27 метрів та побудували нову. Посилили з обох сторін і тунельну оправу, що примикає до нової ділянки (загальною довжиною понад 50 м). Уклали нові колії, відновили всі інженерні мережі, налагодили безпекові системи руху поїздів. Віталій Кличко Мер Києва

Перегінний тунель між “Деміївською”-”Либідською” знаходиться у складних гідрогеологічних умовах. Тому під час ремонту здійснили всі необхідні роботи з гідроізоляції тунельної оправи та хімічного закріплення ґрунтів навколо неї.

Кошторисна вартість усього комплексу робіт склала 383 млн грн, що на 62 млн грн менше початкової вартості.

Паралельно з відновлювальними роботами були проведені експертні дослідження з визначення причин виникнення ситуації.