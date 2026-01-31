Рух поїздів метро призупинили у Києві та Харкові через брак напруги
Категорія
Економіка
Дата публікації

Рух поїздів метро призупинили у Києві та Харкові через брак напруги

метро

У Києві та Харкові вранці 31 січня призупинили рух поїздів метро через відсутність напруги. По Україні почалися аварійні відключення світла.

Головні тези:

  • У Києві та Харкові призупинено рух поїздів метро через відсутність напруги в мережі.
  • Аварійні відключення електропостачання по всій Україні призвели до зупинки потягів та роботи ескалаторів у метрополітені.
  • Рух метро зупинено через низьку напругу, а станції можуть працювати лише на резервному живленні.

У Києві та Харкові зупинили потяги метро

Через зникнення напруги від зовнішніх живлячих центрів у метрополітені тимчасово призупинено рух поїздів і роботу ескалаторів. Про відновлення роботи повідомимо додатково, — повідомили у КМДА.

За інформацією міського голови Віталія Кличка, у Києві, як і у багатьох містах України, відбулися аварійні відключення електропостачання.

Рух метро зупинено через низьку напругу в мережі. Підземні станції метрополітену наразі можуть працювати як укриття (на резервному живленні станцій).

У Києві зупинилися всі три гілки метро, а також ескалатори та турнікети, потяги не їдуть. Зв'язок nf Wi-Fi також відсутні.

Також через відсутність напруги в контактній мережі у Києві на 20-30 хвилин затримуються міські електрички.

Зокрема, йдеться про рейси:

  • А10 Дарниця — Вокзальна — Святошин з початкової;

  • А11 Дарниця — Вокзальна — Святошин зі станції Борщагівка;

  • Б11 Святошин — Вокзальна — Дарниця зі станції Борщагівка.

У Харківському метрополітені також повідомили, що з технічних причин рух поїздів лініями метрополітену тимчасово призупинено. Про відновлення руху буде повідомлено додатково.

Рух поїздів Холодногірсько-заводською лінією метрополітену в Харкові відновили з тимчасово збільшеними інтервалами, інтервали руху поїздів складають 25-30 хвилин, повідомили у підприємстві

