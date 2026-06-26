Двое российских шпионов получили сроки заключения в Латвии

В Латвии двух человек, в том числе ранее известного таксиста Сергея Сидорова, признанных виновными в шпионаже в пользу Российской Федерации, приговорили к 5 и 6 годам.

Латвия упекла за решетку двух российских шпионов

Рижский городской суд 26 июня признал Светлану Николаеву и таксиста Сергея Сидорова виновными в сборе не подлежащей разглашению информации в пользу России.

Суд приговорил Николаеву к пяти годам лишения свободы и двум годам пробационного надзора. С учетом времени, проведенного под стражей, Николаевой придется провести в тюрьме еще два года и десять месяцев.

Сидоров приговорен к шести годам лишения свободы и двум годам пробационного надзора. С учетом времени, проведенного под стражей, ему придется отбыть в тюрьме еще три года и десять месяцев.

Примененное к Николаевой и Сидорову мера пресечения — заключение под стражу — оставлено без изменений до вступления приговора в силу. Поделиться

Приговор может быть оспорен в высших судебных инстанциях.

Как сообщалось, Сидорова обвиняют в том, что он просил одного из заключенных выяснить имена других лиц, обвиняемых в шпионаже. Позже Сидорову были переданы личные данные трех таких лиц.

Адвокат Сидорова во время судебных дебатов вспомнила показания обвиняемого, которые он давал ранее, объяснив, что его слова "такие же шпионы, как я" следует толковать как "такие же псевдошпионы, как я".

Николаева, обвиняемая вместе с Сидоровым, была вовлечена в это уголовное дело после того, как, по мнению обвинения, выяснилось, что она ездила в Россию не только для того, чтобы помочь сыну с разными документами, но и, по ее словам, чтобы получить деньги от родственницы Сидорова, предназначенные для оплаты услуг адвоката. Поделиться

В обвинении говорится, что таким образом Николаева передала информацию о заключенных, сведения о которых получил Сидоров.

По словам защитницы, мать Сидорова сама обратилась к Николаевой, поскольку раньше оба обвиняемых были одноклассниками.

Согласно обвинению, в октябре 2022 года на платформе Telegram вместе с другими каналами была создана группа "Балтийские антифашисты". Вместе они собирали информацию, чтобы помочь России и ее службам атаковать безопасность Латвии.

Телеграмм-каналы, которыми руководили "Балтийские антифашисты", регулярно публиковали приглашение для жителей Латвии собирать информацию, полезную для российских спецслужб и разведки. Также публиковались приглашения собирать информацию о развитии оборонной системы Латвии, международном сотрудничестве Латвии, оборонных планах НАТО, практической деятельности стран-членов НАТО в Латвии, а также информации о поддержке Украины со стороны Латвии.

В некоторых случаях в сообщениях отмечалось, что эта информация будет передана в Следственный комитет России или Федеральную службу безопасности (ФСБ). В свою очередь, информация стратегического и оперативно-тактического характера, в первую очередь, нужна Главному разведывательному управлению и Генеральному штабу Вооруженных сил России.