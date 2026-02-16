Экс-министр энергетики Галущенко получил подозрение по делу "Мидас"

При процессуальном руководстве прокурора САП детективы НАБУ сообщили о новом подозрении по делу «Мидас». Речь идет о бывшем Министре энергетики Украины (2021-2025 годы) (Герман Галущенко - ред.). Ему инкриминировано отмывание средств и участие в преступной организации.

Дело «Мидас»: САП и НАБУ сообщили о подозрении бывшему Министру энергетики Украины

По данным следствия, в феврале 2021 года на острове Ангилья (самоуправляющаяся заморская территория Великобритании) по инициативе участников преступной организации, разоблаченной НАБУ и САП в ноябре 2025 года, зарегистрирован фонд, который должен был привлечь около 100 млн долл. «инвестиций».

Фонд возглавил давний знакомый участников преступной организации, гражданин Сейшельских островов и Сент-Китс и Невис, который на профессиональной основе оказывал услуги по отмыванию доходов, полученных преступным путем.

Среди «инвесторов» фонда была и семья подозреваемого.

В целях сокрытия его участия на Маршалловых Островах создали две компании, интегрированные в структуру траста, зарегистрированного в Сент-Китсе и Невисе. Бенефициарами компаний оформили бывшую жену и четырех детей чиновника.

Эти компании стали «инвесторами» фонда (путем покупки его акций), а участники преступной организации в интересах подозреваемого стали перечислять средства на счета фонда, открытые в трех швейцарских банках.

Полученные в Украине и по процедуре международного сотрудничества с компетентными органами ряда стран материалы свидетельствуют, что в период пребывания подозреваемого в должности через его доверенное лицо, известное как Рокет, преступная организация получила более 112 млн долл. наличными от противоправной деятельности в энергетическом секторе. Поделиться

Эти средства легализовывались через различные финансовые инструменты, в частности криптовалюту и «инвестирование» в фонд.

Схема преступной организации

Установлено, что на счета фонда, которыми распоряжалась семья подозреваемого, перечислили более 7,4 млн дол. Еще более 1,3 млн. швейцарских франков и 2,4 млн. евро выдали наличными и перечислили семье напрямую в Швейцарии.

Часть этих средств потратили на оплату обучения в престижных заведениях Швейцарии и разместили на счетах бывшей жены. Остальные положили на депозит, от которого семья высокопоставленного чиновника получала дополнительный доход, а также тратила его на собственные нужды.