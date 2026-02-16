За процесуального керівництва прокурора САП детективи НАБУ повідомили про нову підозру у справі «Мідас». Йдеться про колишнього Міністра енергетики України (2021–2025 роки) (Германа Галущенка - ред.). Йому інкриміновано відмивання коштів та участь у злочинній організації.
Головні тези:
- Ексміністр енергетики Галущенко отримав підозру у справі “Мідас” за відмивання коштів та участь у злочинній організації.
- У справі про фонд “Мідас” виявлено перерахунок понад 112 млн дол готівкою отриманих злочинним шляхом коштів в енергетичному секторі.
Справа «Мідас»: САП та НАБУ повідомили про підозру колишньому Міністру енергетики України
За даними слідства, у лютому 2021 року на острові Ангілья (самоврядна заморська територія Великої Британії) за ініціативою учасників злочинної організації, викритої НАБУ і САП у листопаді 2025 року, зареєстровано фонд, який мав залучити близько 100 млн дол «інвестицій».
Фонд очолив давній знайомий учасників злочинної організації, громадянин Сейшельських Островів та Сент-Кітс і Невіс, який на професійній основі надавав послуги з відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом.
Серед «інвесторів» фонду була й родина підозрюваного.
З метою приховання його участі на Маршаллових Островах створили дві компанії, інтегровані у структуру трасту, зареєстрованого у Сент-Кітс і Невісі. Бенефіціарами компаній оформили колишню дружину та чотирьох дітей високопосадовця.
Ці компанії стали «інвесторами» фонду (шляхом купівлі його акцій), а учасники злочинної організації в інтересах підозрюваного почали перераховувати кошти на рахунки фонду, відкриті у трьох швейцарських банках.
Ці кошти легалізовували через різні фінансові інструменти, зокрема криптовалюту та «інвестування» у фонд.
Наразі встановлено, що на рахунки фонду, якими розпоряджалася родина підозрюваного, перерахували понад 7,4 млн дол. Ще понад 1,3 млн швейцарських франків і 2,4 млн євро видали готівкою та перерахували родині напряму в Швейцарії.
Частину цих коштів витратили на оплату навчання дітей у престижних закладах Швейцарії та розмістили на рахунках колишньої дружини. Решту поклали на депозит, від якого родина високопосадовця отримувала додатковий дохід, а також витрачала його на власні потреби.
