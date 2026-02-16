Ексміністр енергетики Галущенко отримав підозру у справі "Мідас"
Ексміністр енергетики Галущенко отримав підозру у справі "Мідас"

НАБУ
Галущенко

За процесуального керівництва прокурора САП детективи НАБУ повідомили про нову підозру у справі «Мідас». Йдеться про колишнього Міністра енергетики України (2021–2025 роки) (Германа Галущенка - ред.). Йому інкриміновано відмивання коштів та участь у злочинній організації.

Головні тези:

  • Ексміністр енергетики Галущенко отримав підозру у справі “Мідас” за відмивання коштів та участь у злочинній організації.
  • У справі про фонд “Мідас” виявлено перерахунок понад 112 млн дол готівкою отриманих злочинним шляхом коштів в енергетичному секторі.

Справа «Мідас»: САП та НАБУ повідомили про підозру колишньому Міністру енергетики України

За даними слідства, у лютому 2021 року на острові Ангілья (самоврядна заморська територія Великої Британії) за ініціативою учасників злочинної організації, викритої НАБУ і САП у листопаді 2025 року, зареєстровано фонд, який мав залучити близько 100 млн дол «інвестицій».

Фонд очолив давній знайомий учасників злочинної організації, громадянин Сейшельських Островів та Сент-Кітс і Невіс, який на професійній основі надавав послуги з відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом.

Серед «інвесторів» фонду була й родина підозрюваного.

З метою приховання його участі на Маршаллових Островах створили дві компанії, інтегровані у структуру трасту, зареєстрованого у Сент-Кітс і Невісі. Бенефіціарами компаній оформили колишню дружину та чотирьох дітей високопосадовця.

Ці компанії стали «інвесторами» фонду (шляхом купівлі його акцій), а учасники злочинної організації в інтересах підозрюваного почали перераховувати кошти на рахунки фонду, відкриті у трьох швейцарських банках.

Здобуті в Україні та за процедурою міжнародного співробітництва з компетентними органами низки країн матеріали свідчать, що у період перебування підозрюваного на посаді через його довірену особу, відому як «Рокет», злочинна організація отримала понад 112 млн дол готівкою від протиправної діяльності в енергетичному секторі.

Ці кошти легалізовували через різні фінансові інструменти, зокрема криптовалюту та «інвестування» у фонд.

Схема злочинної організації

Наразі встановлено, що на рахунки фонду, якими розпоряджалася родина підозрюваного, перерахували понад 7,4 млн дол. Ще понад 1,3 млн швейцарських франків і 2,4 млн євро видали готівкою та перерахували родині напряму в Швейцарії.

Частину цих коштів витратили на оплату навчання дітей у престижних закладах Швейцарії та розмістили на рахунках колишньої дружини. Решту поклали на депозит, від якого родина високопосадовця отримувала додатковий дохід, а також витрачала його на власні потреби.

15 лютого 2026 року при спробі покинути територію України колишнього високопосадовця затримали детективи НАБУ. Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 209 КК України. Слідство триває. У межах розслідування вказаних фактів НАБУ співпрацює з 15 країнами.

