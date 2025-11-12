Уряд відсторонив Галущенка від виконання обовʼязків міністра юстиції

Вранці 12 листопада відбулося позачергове засідання Кабінету міністрів України. Під час нього члени уряду ухвалили рішення відсторонити Германа Галущенка від виконання обовʼязків міністра юстиції.
Головні тези:
- Наразі виконання обов'язків міністра лягло на Людмилу Сугак.
- Уряд заявив про проведення термінового аудиту НАЕК "Енергоатом".
Галущенка позбавили посади в Кабміні
Про ухвалення цього рішення вранці 12 листопада повідомила очільниця Кабінету міністрів України Юлія Свириденко.
За її словами, рішенням уряду поклали виконання обовʼязків міністра на заступницю міністра юстиції з питань європейської інтеграції Людмилу Сугак.
Варто також зазначити, що ввечері 11 листопада Юлія Свириденко офіційно підтвердила, що були ухвалені перші рішення для перезапуску НАЕК “Енергоатом”.
Насамперед Кабмін достроково припинив повноваження Наглядової ради компанії.
Це сталося на тлі викриття масштабної корупційної схеми в енергетиці у межах операції “Мідас”, яку провели НАБУ та САП.
Окрім того, вона доручила провести терміновий аудит “Енергоатому”.
Глава Кабміну пообіцяла, що зібрані матеріали передадуть правоохоронним та антикорупційним органам.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-