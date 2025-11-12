Уряд відсторонив Галущенка від виконання обовʼязків міністра юстиції
Уряд відсторонив Галущенка від виконання обовʼязків міністра юстиції

Галущенка позбавили посади в Кабміні

Вранці 12 листопада відбулося позачергове засідання Кабінету міністрів України. Під час нього члени уряду ухвалили рішення відсторонити Германа Галущенка від виконання обовʼязків міністра юстиції. 

  • Наразі виконання обов'язків міністра лягло на Людмилу Сугак.
  • Уряд заявив про проведення термінового аудиту НАЕК "Енергоатом".

Галущенка позбавили посади в Кабміні

Про ухвалення цього рішення вранці 12 листопада повідомила очільниця Кабінету міністрів України Юлія Свириденко.

Сьогодні вранці провели позачергове засідання Уряду. Ухвалили рішення відсторонити Германа Галущенка від виконання обовʼязків міністра юстиції.

За її словами, рішенням уряду поклали виконання обовʼязків міністра на заступницю міністра юстиції з питань європейської інтеграції Людмилу Сугак.

Варто також зазначити, що ввечері 11 листопада Юлія Свириденко офіційно підтвердила, що були ухвалені перші рішення для перезапуску НАЕК “Енергоатом”.

Насамперед Кабмін достроково припинив повноваження Наглядової ради компанії.

Це сталося на тлі викриття масштабної корупційної схеми в енергетиці у межах операції “Мідас”, яку провели НАБУ та САП.

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства в тижневий термін у консультаціях з міжнародними партнерами має подати на затвредження Уряду новий склад Наглядової ради. Завдання нового складу — швидко перезапустити керівництво, провести повний аудит компанії та надати всебічне сприяння правоохоронним органам з розслідування фактів можливої корупції, — заявила Свириденко.

Окрім того, вона доручила провести терміновий аудит “Енергоатому”.

Глава Кабміну пообіцяла, що зібрані матеріали передадуть правоохоронним та антикорупційним органам.

