Кабмин отстранил Галущенко от исполнения обязанностей министра юстиции

Утром 12 ноября состоялось внеочередное заседание Кабинета Министров Украины. Во время него члены правительства приняли решение отстранить Германа Галущенко от исполнения обязанностей министра юстиции.
Главные тезисы
- Выполнение обязанностей министра легло на Людмилу Сугак.
- Правительство заявило о проведении срочного аудита НАЭК "Энергоатом".
Галущенко лишили должности в Кабмине
О принятии этого решения утром 12 ноября сообщила глава Кабинета министров Украины Юлия Свириденко.
По ее словам, решением правительства возложили исполнение обязанностей министра на замминистра юстиции по вопросам европейской интеграции Людмилу Сугак.
Стоит отметить, что вечером 11 ноября Юлия Свириденко официально подтвердила, что были приняты первые решения для перезапуска НАЭК "Энергоатом".
В первую очередь, Кабмин досрочно прекратил полномочия Наблюдательного совета компании.
Это произошло на фоне разоблачения масштабной коррупционной схемы в энергетике в рамках операции “Мидас”, которую провели НАБУ и САП.
Кроме того, она поручила провести срочный аудит "Энергоатома".
Глава Кабмина пообещала, что собранные материалы передадут правоохранительным и антикоррупционным органам.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-