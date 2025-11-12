Кабмин отстранил Галущенко от исполнения обязанностей министра юстиции
Кабмин отстранил Галущенко от исполнения обязанностей министра юстиции

Утром 12 ноября состоялось внеочередное заседание Кабинета Министров Украины. Во время него члены правительства приняли решение отстранить Германа Галущенко от исполнения обязанностей министра юстиции.

О принятии этого решения утром 12 ноября сообщила глава Кабинета министров Украины Юлия Свириденко.

Сегодня утром провели внеочередное заседание правительства. Приняли решение отстранить Германа Галущенко от исполнения обязанностей министра юстиции.

По ее словам, решением правительства возложили исполнение обязанностей министра на замминистра юстиции по вопросам европейской интеграции Людмилу Сугак.

Стоит отметить, что вечером 11 ноября Юлия Свириденко официально подтвердила, что были приняты первые решения для перезапуска НАЭК "Энергоатом".

В первую очередь, Кабмин досрочно прекратил полномочия Наблюдательного совета компании.

Это произошло на фоне разоблачения масштабной коррупционной схемы в энергетике в рамках операции “Мидас”, которую провели НАБУ и САП.

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства в недельный срок в консультациях с международными партнерами должно подать на утверждение правительства новый состав Наблюдательного совета. Задача нового состава — быстро перезапустить руководство, провести полный аудит компании и оказать всемерное содействие правоохранительным органам по расследованию фактов возможной коррупции, — заявила Свириденко.

Кроме того, она поручила провести срочный аудит "Энергоатома".

Глава Кабмина пообещала, что собранные материалы передадут правоохранительным и антикоррупционным органам.

