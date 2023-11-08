ЕС разработал беспрецедентную процедуру ускоренного членства для Украины

Еврокомиссия предлагает проводить процедуру вступления Украины в новый порядок, что может значительно укоротить срок между переговорами и непосредственным предоставлением членства.
Что известно об ускоренной процедуре вступления Украины в ЕС
Отмечается, что новая процедура предусматривает проведение переговоров по техническим вопросам вступления одновременно с рассмотрением всех сопутствующих политических вопросов.
До этого в ЕС действовала поэтапная процедура проведения переговоров.
Первоначально так называемая межправительственная конференция государств-членов ЕС должна была утвердить технический документ под названием "переговорные рамки", без которого переговоры просто не могут начаться.
В частности, это искусственно замедляло процесс переговоров, в частности, так было в случае переговоров с Албанией и Северной Македонией.
Они получили политическое решение о начале переговоров еще в марте 2020 года.
Однако проблемы с политическими требованиями заставили эти страны ждали утверждения "переговорных рамок" к июню-2022-му.
Что известно о трудностях с началом переговоров о вступлении
Однако со вступлением Украины Еврокомиссия учла новую реальность и предложила параллельный подход в переговорах вместо пошагового.
Это может означать, что промежуточные переговорные этапы, в частности, подготовка переговорных рамок и скрининг законодательства могут начаться уже в декабре этого года после принятия соответствующего политического решения на саммите ЕС.
Но для этого на саммите ЕС Украине нужно получить согласие всех лидеров – в том числе премьер-министра Венгрии Виктора Орбана – на открытие переговоров.
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