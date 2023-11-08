ЕС разработал беспрецедентную процедуру ускоренного членства для Украины

Еврокомиссия предлагает проводить процедуру вступления Украины в новый порядок, что может значительно укоротить срок между переговорами и непосредственным предоставлением членства.

Что известно об ускоренной процедуре вступления Украины в ЕС

Отмечается, что новая процедура предусматривает проведение переговоров по техническим вопросам вступления одновременно с рассмотрением всех сопутствующих политических вопросов.

До этого в ЕС действовала поэтапная процедура проведения переговоров.

Первоначально так называемая межправительственная конференция государств-членов ЕС должна была утвердить технический документ под названием "переговорные рамки", без которого переговоры просто не могут начаться.

В частности, это искусственно замедляло процесс переговоров, в частности, так было в случае переговоров с Албанией и Северной Македонией.

Они получили политическое решение о начале переговоров еще в марте 2020 года.

Однако проблемы с политическими требованиями заставили эти страны ждали утверждения "переговорных рамок" к июню-2022-му.

Да и с тех пор они не имеют значительного прогресса – еще год длился так называемый скрининг, то есть проверка совместимости с правом ЕС, и только в декабре 2023 эти два западнобалканских государства должны открыть первые переговорные главы, - говорится в материале издания. Поделиться

Что известно о трудностях с началом переговоров о вступлении

Однако со вступлением Украины Еврокомиссия учла новую реальность и предложила параллельный подход в переговорах вместо пошагового.

Это может означать, что промежуточные переговорные этапы, в частности, подготовка переговорных рамок и скрининг законодательства могут начаться уже в декабре этого года после принятия соответствующего политического решения на саммите ЕС.

Но для этого на саммите ЕС Украине нужно получить согласие всех лидеров – в том числе премьер-министра Венгрии Виктора Орбана – на открытие переговоров.