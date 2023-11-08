Зеленский поручил начать подготовку к переговорам по вступлению в ЕС

Президент Владимир Зеленский подписал указ о подготовке руководства страны к началу переговоров по членству в ЕС.

Что известно о подготовке Украины к началу переговоров по членству в ЕС

По словам заместителя руководителя Офиса президента Игоря Жовквы, Украина начинает готовиться к началу переговоров по вступлению в ЕС.

Сегодня президент подписал указ о безотлагательных ближайших мерах по подготовке к решению о переговорах о вступлении (чтобы мы выполнили все, что нужно выполнить) и к самим переговорам о вступлении, - отметил Жовква. Поделиться

По его словам, представители Еврокомиссии должны провести скрининг национального законодательства Украины и оценить его в соответствии с требованиями ЕС.

Этот процесс очень важен и в нашей стране нужно начинать его уже сегодня.

Мы ставим вопрос перед ЕК не ждать переговоров и провести этот скрининг. Здесь президент дал поручение Кабмину и другим институтам, – подчеркнул представитель ОП. Поделиться

Что известно о полученных Украиной рекомендациях Еврокомиссии

Посол Европейского союза в Украине Катарина Матернова передала премьер-министру Денису Шмыгалю отчет Еврокомиссии. В нем содержится рекомендация о начале вступительных переговоров.

Официально получил от госпожи посла ЕС в Украине Катарины Матерновой отчет Еврокомиссии по Украине в рамках Пакета расширения ЕС. Документ рекомендует начать переговоры по вступлению Украины в Евросоюз, - отчитался Шмигаль. Поделиться

Шмигаль поблагодарил посла за сотрудничество при внедрении необходимых реформ. Оценка ЕК очень важна в контексте европейского курса Украины, добавил он.

Глава правительства напомнил, что менее чем за полтора года Украина реализовала ряд важных реформ. Также Кабмин провел селф-скрининг законодательства.