Зеленский поручил начать подготовку к переговорам по вступлению в ЕС

Президент Владимир Зеленский подписал указ о подготовке руководства страны к началу переговоров по членству в ЕС.
Что известно о подготовке Украины к началу переговоров по членству в ЕС
По словам заместителя руководителя Офиса президента Игоря Жовквы, Украина начинает готовиться к началу переговоров по вступлению в ЕС.
По его словам, представители Еврокомиссии должны провести скрининг национального законодательства Украины и оценить его в соответствии с требованиями ЕС.
Этот процесс очень важен и в нашей стране нужно начинать его уже сегодня.
Что известно о полученных Украиной рекомендациях Еврокомиссии
Посол Европейского союза в Украине Катарина Матернова передала премьер-министру Денису Шмыгалю отчет Еврокомиссии. В нем содержится рекомендация о начале вступительных переговоров.
Шмигаль поблагодарил посла за сотрудничество при внедрении необходимых реформ. Оценка ЕК очень важна в контексте европейского курса Украины, добавил он.
Глава правительства напомнил, что менее чем за полтора года Украина реализовала ряд важных реформ. Также Кабмин провел селф-скрининг законодательства.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-