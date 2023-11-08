Зеленский поручил начать подготовку к переговорам по вступлению в ЕС
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский поручил начать подготовку к переговорам по вступлению в ЕС

Офис президента Украины
Читати українською
Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Президент Владимир Зеленский подписал указ о подготовке руководства страны к началу переговоров по членству в ЕС.

Что известно о подготовке Украины к началу переговоров по членству в ЕС

По словам заместителя руководителя Офиса президента Игоря Жовквы, Украина начинает готовиться к началу переговоров по вступлению в ЕС.

Сегодня президент подписал указ о безотлагательных ближайших мерах по подготовке к решению о переговорах о вступлении (чтобы мы выполнили все, что нужно выполнить) и к самим переговорам о вступлении, - отметил Жовква.

По его словам, представители Еврокомиссии должны провести скрининг национального законодательства Украины и оценить его в соответствии с требованиями ЕС.

Этот процесс очень важен и в нашей стране нужно начинать его уже сегодня.

Мы ставим вопрос перед ЕК не ждать переговоров и провести этот скрининг. Здесь президент дал поручение Кабмину и другим институтам, – подчеркнул представитель ОП.

Что известно о полученных Украиной рекомендациях Еврокомиссии

Посол Европейского союза в Украине Катарина Матернова передала премьер-министру Денису Шмыгалю отчет Еврокомиссии. В нем содержится рекомендация о начале вступительных переговоров.

Официально получил от госпожи посла ЕС в Украине Катарины Матерновой отчет Еврокомиссии по Украине в рамках Пакета расширения ЕС. Документ рекомендует начать переговоры по вступлению Украины в Евросоюз, - отчитался Шмигаль.

Шмигаль поблагодарил посла за сотрудничество при внедрении необходимых реформ. Оценка ЕК очень важна в контексте европейского курса Украины, добавил он.

Глава правительства напомнил, что менее чем за полтора года Украина реализовала ряд важных реформ. Также Кабмин провел селф-скрининг законодательства.

Следующим шагом является подготовка до конца года Национальной программы адаптации законодательства Украины к актам права (acquis) ЕС. С каждым днем Украина постоянно приближается к полноценному членству в ЕС, – отметил глава правительства.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Вступление Украины в ЕС. Журналисты узнали о первых выводах Еврокомиссии
Урсула фон дер Ляен
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Еврокомиссия рекомендует начать переговоры по вступлению Украины в ЕС
ЕС
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина должна находиться в ЕС. Зеленский отреагировал на решение Еврокомиссии по переговорам
Владимир Зеленский
Зеленский

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.