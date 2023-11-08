Зеленський доручив розпочати підготовку до переговорів щодо вступу у ЄС

Президент Володимир Зеленський підписав указ щодо підготовки керівництва країни до початку переговорів щодо членства в ЄС.

Що відомо про підготовку України до початку переговорів щодо членства у ЄС

За словами заступника керівника Офісу президента Ігоря Жовкви, Україна починає готуватись до початку переговорів щодо вступу у ЄС.

Сьогодні президент підписав указ про невідкладні найближчі заходи щодо підготовки до рішення про переговори про вступ (щоб ми виконали все, що потрібно виконати) та до самих переговорів про вступ, - зазначив Жовква. Поширити

За його словами, представники Єврокомісії мають провести скринінг національного законодавства України та оцінити його на відповідність вимогам ЄС.

Цей процес дуже важливий і нашій країні треба розпочинати його вже сьогодні.

Ми ставимо питання перед ЄК не чекати на переговори і провести цей скринінг. Тут президент дав доручення Кабміну та іншим інституціям, - підкреслив представник ОП. Поширити

Що відомо про отримані Україною рекомендації Єврокомісії

Посол Європейського союзу в Україні Катаріна Матернова передала прем'єр-міністрові Денису Шмигалю звіт Єврокомісії. У ньому міститься рекомендація про початок вступних переговорів.

Офіційно отримав від пані посла ЄС в Україні Катарини Матернової звіт Єврокомісії щодо України в рамках Пакету розширення ЄС. Документ рекомендує розпочати переговори щодо вступу України до Євросоюзу, - відзвітував Шмигаль. Поширити

Шмигаль подякував послу за співпрацю під час впровадження необхідних реформ. Оцінка ЄК є дуже важливою у контексті європейського курсу України, додав він.

Глава уряду нагадав, що менше ніж за півтора роки Україна реалізувала низку важливих реформ. Також Кабмін провів селф-скринінг законодавства.