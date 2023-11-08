Зеленський доручив розпочати підготовку до переговорів щодо вступу у ЄС

Президент Володимир Зеленський підписав указ щодо підготовки керівництва країни до початку переговорів щодо членства в ЄС.
Що відомо про підготовку України до початку переговорів щодо членства у ЄС
За словами заступника керівника Офісу президента Ігоря Жовкви, Україна починає готуватись до початку переговорів щодо вступу у ЄС.
За його словами, представники Єврокомісії мають провести скринінг національного законодавства України та оцінити його на відповідність вимогам ЄС.
Цей процес дуже важливий і нашій країні треба розпочинати його вже сьогодні.
Що відомо про отримані Україною рекомендації Єврокомісії
Посол Європейського союзу в Україні Катаріна Матернова передала прем'єр-міністрові Денису Шмигалю звіт Єврокомісії. У ньому міститься рекомендація про початок вступних переговорів.
Шмигаль подякував послу за співпрацю під час впровадження необхідних реформ. Оцінка ЄК є дуже важливою у контексті європейського курсу України, додав він.
Глава уряду нагадав, що менше ніж за півтора роки Україна реалізувала низку важливих реформ. Також Кабмін провів селф-скринінг законодавства.
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