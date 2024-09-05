Еще 5 министерств Украины получили новых руководителей. Кто они
Категория
Украина
Дата публикации

Еще 5 министерств Украины получили новых руководителей. Кто они

Рада
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Источник:  online.ua

Верховная Рада Украины 5 сентября проголосовала за назначение еще пяти министров. Новые посты в правительстве получили Матвей Бедный, Николай Точицкий, Наталья Калмыкова, Герман Сметанин, Виталий Коваль.

Главные тезисы

  • 5 сентября Верховная Рада Украины назначила новых руководителей министерств, включая министра молодежи и спорта, министра культуры и стратегических коммуникаций, министра по делам ветеранов и других.
  • Матвей Бедный, Николай Точицкий, Наталья Калмыкова, Герман Сметанин и Виталий Коваль стали новыми министрами в Украине.
  • Новые руководители министерств были поддержаны большинством народных депутатов, что отражает важность и значимость их назначения для страны.
  • Олег Гуляк временно возглавил Укроборонпром.

Рада поддержал назначение еще 5 министров и главы Укроборонпрома

Да, министром молодежи и спорта стал Матвей Бедный. Он был замминистра с июля 2020 года, и.о. о. министра — с ноября 2023-го.

Матвей Бедный

Кандидатуру Бедного поддержали 239 депутатов.

9 ноября 2023 года Кабинет министров назначил его исполняющим обязанности министра вместо Вадима Гутцайта, который был уволен с этой должности.

Заместителем министра Бедный был с июля 2020 года. На должность он пришел через четыре месяца после избрания Вадима Гутцайта новым руководителем Министерства молодежи и спорта. Бедный получал образование в Национальном университете физвоспитания и спорта Украины. В 2016 стал главным специалистом отдела приоритетных неолимпийских видов спорта в департаменте физической культуры и неолимпийских видов Министерства молодежи и спорта, директором которого был в 2016-2020 годах.

Николай Точицкий

Министр культуры и стратегических коммуникаций Николай Точицкий. С 2021 года по апрель 2024 — заместитель министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. После — заместитель руководителя ОП. В 2016-2021 гг. — представитель Украины при Европейском Союзе. В тот же период по совместительству был послом Украины в Бельгии и Люксембурге и представителем Украины при Европейском Сообществе по атомной энергии.

За назначение Точицкого проголосовали 252 народных депутата.

27 июля 2023 года Верховная Рада отправила в отставку министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко. С момента увольнения Ткаченко и по сей день и.о. министра был Ростислав Карандеев.

Наталья Калмыкова

Министр по делам ветеранов — Наталья Калмыкова.

За назначение Калмыковой проголосовали 256 народных депутатов.

С февраля 2022-го — исполнительный директор Украинского ветеранского фонда. С 27 сентября 2023 года — заместитель министра обороны Украины по социальному развитию.

Герман Сметанин

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины — Герман Сметанин. С 28 июня 2023 года возглавлял Укроборонпром. До этого руководил государственным предприятием «Завод им. Малышева» и Харьковским бронетанковым заводом.

Назначение Сметанина было поддержано 247 голосами народных депутатов.

Герман Сметанин с 2014 по 2015 год работал в Харьковском конструкторском бюро машиностроения, являющемся составной частью Укроборонпрома. В дальнейшем работал главным конструктором и главным инженером Львовского бронетанкового завода.

Олег Гуляк

Временным главой Укроборонпрома стал Олег Гуляк. Ранее он был советником гендиректора по военному сотрудничеству.

В период с 2004 года и 2005 участвовал в миротворческих операциях в составе отдельного механизированного батальона Украинского миротворческого контингента в Республике Ирак. А в период с 2007 по 2010 годы был командиром 95-й отдельной аэромобильной бригады в городе Житомир. Занимал должность заместителя командующего силами Антитеррористической операции.

Он также являлся руководителем Военной академии в городе Одесса. А в сентябре 2021 года тогдашний Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный назначил Гуляка командующим Силами логистики.

Виталий Коваль

Министр аграрной политики и продовольствия — Виталий Коваль .

За назначение Коваля проголосовал 251 народный депутат.

В конце 2023 года он был назначен главой Фонда госимущества. С 2019 года возглавлял Ровенскую ОГА/ОВА.

Рада уволила Ирину Верещук с должности вице-премьер-министра

Как сообщил нардеп фракции "Голос" Ярослав Железняк, Рада 5 сентября повторно рассмотрела и поддержала увольнение Верещук с должности вице-премьер-министра — министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Решение поддержали 255 народных депутатов.

Напомним, на заседании 4 сентября Верховная Рада не поддержала заявление об освобождении Ирины Верещук от должности вице-премьер-министра — министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. "За" было всего 214 голосов.

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