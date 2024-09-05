Ще 5 міністерств України отримали нових очільників. Хто вони

Верховна Рада України 5 вересня проголосувала за призначення ще п'ятьох міністрів. Нові посади в уряді отримали Матвій Бідний, Микола Точицький, Наталія Калмикова, Герман Сметанін, Віталій Коваль.

Рада підтримала призначення ще 5 міністрів та очільника Укроборонпрому

Так, міністром молоді та спорту став Матвій Бідний. Він був заступником міністра з липня 2020 року, в. о. міністра — з листопада 2023-го.

Матвій Бідний

Кандидатуру Бідного підтримали 239 депутатів.

9 листопада 2023 року Кабінет міністрів призначив його виконувачем обов'язків міністра замість Вадима Гутцайта, який був звільнений з цієї посади. Поширити

Заступником міністра Бідний був з липня 2020 року. На посаду він прийшов за чотири місяці після обрання Вадима Гутцайта новим очільником Міністерства молоді та спорту. Бідний здобував освіту в Національному університеті фізичного виховання та спорту України. У 2016-му став головним спеціалістом відділу пріоритетних неолімпійських видів спорту в департаменті фізичної культури та неолімпійських видів Міністерства молоді та спорту, директором якого був у 2016-2020 роках.

Микола Точицький

Міністр культури та стратегічних комунікацій — Микола Точицький. З 2021 року по квітень 2024-го — заступник міністра закордонних справ Дмитра Кулеби. Після — заступник керівника ОП. У 2016-2021 роках – представник України при Європейському Союзі. У той же період за сумісництвом був послом України в Бельгії та в Люксембурзі й представником України при Європейському Співтоваристві з атомної енергії.

За призначення Точицького проголосували 252 народних депутати.

27 липня 2023 року Верховна Рада відправила у відставку міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка. З моменту звільнення Ткаченка і донині в.о. міністра був Ростислав Карандєєв.

Наталія Калмикова

Міністерка у справах ветеранів — Наталія Калмикова.

За призначення Калмикової проголосували 256 народних депутатів. Поширити

З лютого 2022-го — виконавча директорка Українського ветеранського фонду. З 27 вересня 2023 року — заступниця міністра оборони України із соціального розвитку.

Герман Сметанін

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України — Герман Сметанін. З 28 червня 2023 року очолював Укроборонпром. До цього — керував державним підприємством «Завод ім. Малишева» і Харківським бронетанковим заводом.

Призначення Сметаніна було підтримано 247 голосами народних депутатів.

Герман Сметанін з 2014 по 2015 рік працював у Харківському конструкторському бюро машинобудування, яке є складовою частиною Укроборонпрому. Надалі працював головним конструктором та головним інженером Львівського бронетанкового заводу.

Олег Гуляк

Тимчасовим очільником Укроборонпрому став Олег Гуляк. Раніше він був радником гендиректора з питань військового співробітництва.

У період з 2004 році та 2005 роки брав участь у миротворчих операціях у складі окремого механізованого батальйону Українського миротворчого контингенту в Республіці Ірак. А в період з 2007 по 2010 роки був командиром 95 окремої аеромобільної бригади у місті Житомир. Обіймав посаду заступника командувача силами Антитерористичної операції. Поширити

Він також був керівником Військової академії у місті Одеса. А у вересні 2021 року тодішній Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний призначив Гуляка командувачем Сил логістики.

Віталій Коваль

Міністр аграрної політики та продовольства — Віталій Коваль.

За призначення Коваля проголосував 251 народний депутат.

Наприкінці 2023 року його призначили очільником Фонду держмайна. З 2019 року очолював Рівненську ОДА/ОВА.

Рада звільнила Ірину Верещук з посади віцепремʼєр-міністерки

Як повідомив нардеп фракції "Голос" Ярослав Железняк, Рада 5 вересня повторно розглянула і підтримала звільнення Верещук з посади віцепрем’єр-міністерки — міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Рішення підтримали 255 народні депутати.

Нагадаємо, на засіданні 4 вересня Верховна Рада не підтримала заяву про звільнення Ірини Верещук з посади віцепрем’єр-міністра — міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. "За" було лише 214 голосів.