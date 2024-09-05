Ще 5 міністерств України отримали нових очільників. Хто вони

Верховна Рада України 5 вересня проголосувала за призначення ще п'ятьох міністрів. Нові посади в уряді отримали Матвій Бідний, Микола Точицький, Наталія Калмикова, Герман Сметанін, Віталій Коваль.
Головні тези:
- 5 вересня Верховна Рада України призначила нових очільників до п'яти міністерств.
- Серед нових очільників є Матвій Бідний, Микола Точицький, Наталія Калмикова, Герман Сметанін та Олег Гуляк.
- Матвій Бідний став міністром молоді та спорту, Микола Точицький — міністром культури та стратегічних комунікацій, Наталія Калмикова — міністеркою у справах ветеранів, а Герман Сметанін — міністром з питань стратегічних галузей промисловості.
- Олег Гуляк тимчасово очолив Укроборонпром, а Віталій Коваль став міністром аграрної політики та продовольства України.
- Рішення про призначення та звільнення нових очільників міністерств України були підтримані більшістю народних депутатів.
Рада підтримала призначення ще 5 міністрів та очільника Укроборонпрому
Так, міністром молоді та спорту став Матвій Бідний. Він був заступником міністра з липня 2020 року, в. о. міністра — з листопада 2023-го.
Кандидатуру Бідного підтримали 239 депутатів.
Заступником міністра Бідний був з липня 2020 року. На посаду він прийшов за чотири місяці після обрання Вадима Гутцайта новим очільником Міністерства молоді та спорту. Бідний здобував освіту в Національному університеті фізичного виховання та спорту України. У 2016-му став головним спеціалістом відділу пріоритетних неолімпійських видів спорту в департаменті фізичної культури та неолімпійських видів Міністерства молоді та спорту, директором якого був у 2016-2020 роках.
Міністр культури та стратегічних комунікацій — Микола Точицький. З 2021 року по квітень 2024-го — заступник міністра закордонних справ Дмитра Кулеби. Після — заступник керівника ОП. У 2016-2021 роках – представник України при Європейському Союзі. У той же період за сумісництвом був послом України в Бельгії та в Люксембурзі й представником України при Європейському Співтоваристві з атомної енергії.
За призначення Точицького проголосували 252 народних депутати.
27 липня 2023 року Верховна Рада відправила у відставку міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка. З моменту звільнення Ткаченка і донині в.о. міністра був Ростислав Карандєєв.
Міністерка у справах ветеранів — Наталія Калмикова.
З лютого 2022-го — виконавча директорка Українського ветеранського фонду. З 27 вересня 2023 року — заступниця міністра оборони України із соціального розвитку.
Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України — Герман Сметанін. З 28 червня 2023 року очолював Укроборонпром. До цього — керував державним підприємством «Завод ім. Малишева» і Харківським бронетанковим заводом.
Призначення Сметаніна було підтримано 247 голосами народних депутатів.
Герман Сметанін з 2014 по 2015 рік працював у Харківському конструкторському бюро машинобудування, яке є складовою частиною Укроборонпрому. Надалі працював головним конструктором та головним інженером Львівського бронетанкового заводу.
Тимчасовим очільником Укроборонпрому став Олег Гуляк. Раніше він був радником гендиректора з питань військового співробітництва.
Він також був керівником Військової академії у місті Одеса. А у вересні 2021 року тодішній Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний призначив Гуляка командувачем Сил логістики.
Міністр аграрної політики та продовольства — Віталій Коваль.
За призначення Коваля проголосував 251 народний депутат.
Наприкінці 2023 року його призначили очільником Фонду держмайна. З 2019 року очолював Рівненську ОДА/ОВА.
Рада звільнила Ірину Верещук з посади віцепремʼєр-міністерки
Як повідомив нардеп фракції "Голос" Ярослав Железняк, Рада 5 вересня повторно розглянула і підтримала звільнення Верещук з посади віцепрем’єр-міністерки — міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Рішення підтримали 255 народні депутати.
Нагадаємо, на засіданні 4 вересня Верховна Рада не підтримала заяву про звільнення Ірини Верещук з посади віцепрем’єр-міністра — міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. "За" було лише 214 голосів.
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