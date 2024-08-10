Еще две новые планеты. Астрономы заявили о поразительном открытии
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Еще две новые планеты. Астрономы заявили о поразительном открытии

космос
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Источник:  Phys.org

В космосе обнаружили два новых надземных экзопланета – TOI-6002 b и TOI-5713 b. Это удалось сделать международной группе астрономов.

Главные тезисы

  • TOI-6002 b в четыре раза массивнее Земли, а TOI-5713 b больше примерно на 77%.
  • Состав новых экзопланет остается загадкой, поэтому продолжаются дальнейшие научные исследования.
  • Подробный анализ и характеристика планет проводились с помощью наземных и космических обсервационных приборов.

Ученые сообщили об открытии новых экзопланет

По словам учёных, в этом им помог спутник NASA Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS).

Астрономы также обращают внимание на то, что обнаруженные планеты вдвое больше Земли, но меньше Нептуна, поэтому их классифицировали как суперземли.

Спутник TESS исследует более 200 тысяч звезд, расположенных вблизи Солнца, чтобы обнаружить экзопланеты. Пока он обнаружил более 7 тысяч планет-кандидаток, которым потенциально можно присвоить этот статус. Однако пока его получили только 543 из них.

Ученые также отмечают, что TOI-6002 b и TOI-5713 b удалось наконец-то обнаружить благодаря изменениям яркости звезд М-карликов.

Кроме того, выяснилось, что они обладают планетарной природой.

Как астрономы комментируют свое открытие

Мы использовали наблюдение TESS с каденцией 2 минуты из четырех секторов для каждой цели, наземную фотометрию, изображения с высоким угловым разрешением и спектроскопические наблюдения, чтобы подтвердить планетарную природу выявленных изменений, — подчеркнули ученые.

Кроме того, им пришлось проанализировать кривые блеска транзитов, полученные с помощью TESS и других наземных приборов, чтобы охарактеризовать планеты.

Астрономы уже пришли к выводу, что экзопланета TOI-6002 b в четыре раза массивнее Земли.

Что касается TOI-5713 b, то она примерно на 77% больше ее.

По словам ученых, по состоянию на сегодняшний день состав новых экзопланет остается загадкой, поэтому исследования продолжаются.

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