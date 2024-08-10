Еще две новые планеты. Астрономы заявили о поразительном открытии

В космосе обнаружили два новых надземных экзопланета – TOI-6002 b и TOI-5713 b. Это удалось сделать международной группе астрономов.
Главные тезисы
- TOI-6002 b в четыре раза массивнее Земли, а TOI-5713 b больше примерно на 77%.
- Состав новых экзопланет остается загадкой, поэтому продолжаются дальнейшие научные исследования.
- Подробный анализ и характеристика планет проводились с помощью наземных и космических обсервационных приборов.
Ученые сообщили об открытии новых экзопланет
По словам учёных, в этом им помог спутник NASA Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS).
Астрономы также обращают внимание на то, что обнаруженные планеты вдвое больше Земли, но меньше Нептуна, поэтому их классифицировали как суперземли.
Ученые также отмечают, что TOI-6002 b и TOI-5713 b удалось наконец-то обнаружить благодаря изменениям яркости звезд М-карликов.
Кроме того, выяснилось, что они обладают планетарной природой.
Как астрономы комментируют свое открытие
Кроме того, им пришлось проанализировать кривые блеска транзитов, полученные с помощью TESS и других наземных приборов, чтобы охарактеризовать планеты.
Астрономы уже пришли к выводу, что экзопланета TOI-6002 b в четыре раза массивнее Земли.
Что касается TOI-5713 b, то она примерно на 77% больше ее.
По словам ученых, по состоянию на сегодняшний день состав новых экзопланет остается загадкой, поэтому исследования продолжаются.
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