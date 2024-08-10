Ще дві нові планети. Астрономи заявили про вражаюче відкриття
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Ще дві нові планети. Астрономи заявили про вражаюче відкриття

космос
Джерело:  Phys.org

У космосі виявили дві нові надземні екзопланети – TOI-6002 b і TOI-5713 b. Це вдалося зробити Міжнародній групі астрономів.

Головні тези:

  • TOI-6002 b у чотири рази масивніша за Землю, а TOI-5713 b більше приблизно на 77%.
  • Склад нових екзопланет залишається загадкою, тому наразі тривають подальші наукові дослідження
  • Детальний аналіз та характеристика планет проводилася за допомогою наземних та космічних обсерваційних приладів.

Вчені повідомили про відкриття нових екзопланет

За словами вчених, у цьому їм допоміг супутник NASA Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS).

Астрономи також звертають увагу на те, що нововиявлені планети вдвічі більші за Землю, але менші за Нептун, тому їх класифікували як суперземлі.

Супутник TESS досліджує понад 200 тисяч зір, які розташовані поблизу Сонця, щоб виявити екзопланети. Наразі він виявив понад 7 тисяч планет-кандидаток, яким потенційно можна присвоїти цей статус. Однак поки його мають лише 543 з них.

Науковці також зазначають, що TOI-6002 b і TOI-5713 b вдалося нарешті виявити завдяки змінам яскравості зірок М-карликів.

Окрім того, з’ясувалося, що вони мають планетарну природу.

Як астрономи коментують своє відкриття

Ми використовували спостереження TESS з каденцією 2 хвилини з чотирьох секторів для кожної цілі, наземну фотометрію, зображення з високою кутовою роздільною здатністю і спектроскопічні спостереження, щоб підтвердити планетарну природу виявлених змін, — наголосили науковці.

Окрім того, їм довелося проаналізувати криві блиску транзитів, отримані за допомогою TESS та інших наземних приладів, щоб охарактеризувати планети.

Астрономи уже дійшли висновку, що екзопланета TOI-6002 b у чотири рази масивніша за Землю.

Що стосується, TOI-5713 b, то вона приблизно на 77% більша від неї.

За словами науковців, станом на сьогодні склад нових екзопланет залишається загадкою, тому дослідження тривають.

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