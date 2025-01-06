Шеннон Бриггс бросил вызов Владимиру Кличко

На фоне многочисленных разговоров о возвращении в ринг экс-чемпиона в тяжелом весе, украинского боксера Владимира Кличко, у него может появиться еще один потенциальный соперник.
Главные тезисы
- Шеннон Бриггс выразил желание провести бой с Владимиром Кличко, стремящимся стать старейшим чемпионом мира в сверхтяжелом весе.
- Мотивация Владимира Кличко для возвращения на ринг состоит в желании боксировать за титул чемпиона мира, а не в деньгах.
- Промоутер украинца подчеркивает, что Владимир находится в отличной форме и готов к элитному уровню соревнований.
Кто еще выразил желание сразиться с Кличко-младшим
53-летний американский боксер и эксчемпион в сверхтяжелом весе по версии WBO Шеннон Бриггс выразил желание вернуться в ринг ради боя против Владимира Кличко, стремящегося стать старейшим чемпионом мира в сверхтяжелом весе.
в 2010 году Бриггс сражался с Виталием Кличко. Тогда украинец одержал победу единогласным решением судей.
Что известно об условии возвращения Владимира Кличко на ринг
Между промоутером Владимира Кличко Том Леффлер отметил, что украинского боксера интересует исключительно бой за титул чемпиона мира.
Только в этом случае Кличко может вернуться на ринг.
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