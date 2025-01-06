Шеннон Бриггс бросил вызов Владимиру Кличко

На фоне многочисленных разговоров о возвращении в ринг экс-чемпиона в тяжелом весе, украинского боксера Владимира Кличко, у него может появиться еще один потенциальный соперник.

Кто еще выразил желание сразиться с Кличко-младшим

53-летний американский боксер и эксчемпион в сверхтяжелом весе по версии WBO Шеннон Бриггс выразил желание вернуться в ринг ради боя против Владимира Кличко, стремящегося стать старейшим чемпионом мира в сверхтяжелом весе.

Нет ничего невозможного. Как мы знаем, человек способен делать удивительные вещи. Кличко очень сильный человек, он стал чемпионом в тяжелом весе и сражался за свою страну в войне, в которой погибло столько людей. Это настоящий чемпион, сильный человек. Его возможное возвращение — это отлично для бокса. Я хотел бы сразиться с ним, это не секрет, — заявил Бриггс. Поделиться

в 2010 году Бриггс сражался с Виталием Кличко. Тогда украинец одержал победу единогласным решением судей.

Что известно об условии возвращения Владимира Кличко на ринг

Между промоутером Владимира Кличко Том Леффлер отметил, что украинского боксера интересует исключительно бой за титул чемпиона мира.

Владимир Кличко

Только в этом случае Кличко может вернуться на ринг.