Еще один экс-чемпион хевивейта бросил вызов Кличко
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Еще один экс-чемпион хевивейта бросил вызов Кличко

Владимир Кличко
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На фоне многочисленных разговоров о возвращении в ринг экс-чемпиона в тяжелом весе, украинского боксера Владимира Кличко, у него может появиться еще один потенциальный соперник.

Главные тезисы

  • Шеннон Бриггс выразил желание провести бой с Владимиром Кличко, стремящимся стать старейшим чемпионом мира в сверхтяжелом весе.
  • Мотивация Владимира Кличко для возвращения на ринг состоит в желании боксировать за титул чемпиона мира, а не в деньгах.
  • Промоутер украинца подчеркивает, что Владимир находится в отличной форме и готов к элитному уровню соревнований.

Кто еще выразил желание сразиться с Кличко-младшим

53-летний американский боксер и эксчемпион в сверхтяжелом весе по версии WBO Шеннон Бриггс выразил желание вернуться в ринг ради боя против Владимира Кличко, стремящегося стать старейшим чемпионом мира в сверхтяжелом весе.

Нет ничего невозможного. Как мы знаем, человек способен делать удивительные вещи. Кличко очень сильный человек, он стал чемпионом в тяжелом весе и сражался за свою страну в войне, в которой погибло столько людей. Это настоящий чемпион, сильный человек. Его возможное возвращение — это отлично для бокса. Я хотел бы сразиться с ним, это не секрет, — заявил Бриггс.

в 2010 году Бриггс сражался с Виталием Кличко. Тогда украинец одержал победу единогласным решением судей.

Что известно об условии возвращения Владимира Кличко на ринг

Между промоутером Владимира Кличко Том Леффлер отметил, что украинского боксера интересует исключительно бой за титул чемпиона мира.

Шеннон Бриггс бросил вызов Владимиру Кличко
Владимир Кличко

Только в этом случае Кличко может вернуться на ринг.

Владимир находится в потрясающей форме. Он в любой момент мог бы выйти на ринг. Что бы заставило его принять решение о возвращении? Если Владимир вернется, он предпочитает боксировать за титул, поскольку ему не нужны деньги. Он не вернется, чтобы просто боксировать с бойцами сверхтяжелого дивизиона. Уверен, что он желает провести значимый бой. Я не могу говорить о нем. Могу сказать только, что если кто-то может вернуться и сразиться на элитном уровне в его возрасте, так это Владимир, — отметил Леффлер.

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