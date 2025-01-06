Шеннон Бріггс кинув виклик Володимиру Кличку

На тлі численних розмов про повернення у ринг екс-чемпіона у надважкій вазі, українського боксера Володимира Кличка, у нього може з'явитись ще один потенційний суперник.
Головні тези:
- Шеннон Бріггс висловив бажання провести бій з Володимиром Кличком, прагнучим стати найстаршим чемпіоном світу у надважкій вазі.
- Мотивація Володимира Кличка для повернення на ринг полягає у бажанні боксувати за титул чемпіона світу, а не в грошах.
- Промоутер українця підкреслює, що Володимир знаходиться в чудовій формі та готовий до елітного рівня змагань.
Хто ще висловив бажання битись з Кличком-молодшим
53-річний американський боксер та ексчемпіон у надважкій вазі за версією WBO Шеннон Бріггс висловив бажання повернутись у ринг заради бою проти Володимира Кличка, який прагне стати найстаршим чемпіоном світу у надважкій вазі.
у 2010 році Бріггс бився з Віталієм Кличком. Тоді українець здобув перемогу одноголосним рішенням суддів.
Що відомо про умову повернення Володимира Кличка на ринг
Між промоутер Володимира Кличка Том Леффлер зазначив, що українського боксера цікавить виключно бій за титул чемпіона світу.
Виключно у цьому випадку Кличко може повернутись на ринг.
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