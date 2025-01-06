Шеннон Бріггс кинув виклик Володимиру Кличку

На тлі численних розмов про повернення у ринг екс-чемпіона у надважкій вазі, українського боксера Володимира Кличка, у нього може з'явитись ще один потенційний суперник.

Хто ще висловив бажання битись з Кличком-молодшим

53-річний американський боксер та ексчемпіон у надважкій вазі за версією WBO Шеннон Бріггс висловив бажання повернутись у ринг заради бою проти Володимира Кличка, який прагне стати найстаршим чемпіоном світу у надважкій вазі.

Немає нічого неможливого. Як ми знаємо, людина здатна робити дивовижні речі. Кличко дуже сильна людина, він став чемпіоном у надважкій вазі та бився за свою країну у війні, в якій загинуло стільки людей. Це справжній чемпіон, сильна людина. Його можливе повернення – це чудово для боксу. Я хотів би битися з ним, це не секрет, - заявив Бріггс. Поширити

у 2010 році Бріггс бився з Віталієм Кличком. Тоді українець здобув перемогу одноголосним рішенням суддів.

Що відомо про умову повернення Володимира Кличка на ринг

Між промоутер Володимира Кличка Том Леффлер зазначив, що українського боксера цікавить виключно бій за титул чемпіона світу.

Володимир Кличко

Виключно у цьому випадку Кличко може повернутись на ринг.