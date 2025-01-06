Ще один ексчемпіон хевівейту кинув виклик Кличку
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Ще один ексчемпіон хевівейту кинув виклик Кличку

Володимир Кличко

На тлі численних розмов про повернення у ринг екс-чемпіона у надважкій вазі, українського боксера Володимира Кличка, у нього може з'явитись ще один потенційний суперник. 

Головні тези:

  • Шеннон Бріггс висловив бажання провести бій з Володимиром Кличком, прагнучим стати найстаршим чемпіоном світу у надважкій вазі.
  • Мотивація Володимира Кличка для повернення на ринг полягає у бажанні боксувати за титул чемпіона світу, а не в грошах.
  • Промоутер українця підкреслює, що Володимир знаходиться в чудовій формі та готовий до елітного рівня змагань.

Хто ще висловив бажання битись з Кличком-молодшим

53-річний американський боксер та ексчемпіон у надважкій вазі за версією WBO Шеннон Бріггс висловив бажання повернутись у ринг заради бою проти Володимира Кличка, який прагне стати найстаршим чемпіоном світу у надважкій вазі.

Немає нічого неможливого. Як ми знаємо, людина здатна робити дивовижні речі. Кличко дуже сильна людина, він став чемпіоном у надважкій вазі та бився за свою країну у війні, в якій загинуло стільки людей. Це справжній чемпіон, сильна людина. Його можливе повернення – це чудово для боксу. Я хотів би битися з ним, це не секрет, - заявив Бріггс.

у 2010 році Бріггс бився з Віталієм Кличком. Тоді українець здобув перемогу одноголосним рішенням суддів.

Що відомо про умову повернення Володимира Кличка на ринг

Між промоутер Володимира Кличка Том Леффлер зазначив, що українського боксера цікавить виключно бій за титул чемпіона світу.

Шеннон Бріггс кинув виклик Володимиру Кличку
Володимир Кличко

Виключно у цьому випадку Кличко може повернутись на ринг.

Володимир знаходиться в приголомшливій формі. Він будь-якої миті міг би вийти на ринг. Що змусило б його прийняти рішення про повернення? Якщо Володимир повернеться, то він воліє боксувати за титул, оскільки йому не потрібні гроші. Він не повернеться, щоб просто боксувати з бійцями надважкого дивізіону. Упевнений, що він хоче провести значущий бій. Я не можу говорити за нього. Можу сказати лише, що якщо хтось може повернутися і битися на елітному рівні в його віці, так це Володимир, - зазначив Леффлер.

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