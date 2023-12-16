Еще один украинский водитель скончался в очереди на польской границе

Это уже третий случай смерти украинского водителя с начала блокировки польскими забастовщиками пунктов пропуска.

Водитель грузовика умер в очереди на границе с Польшей

На польско-украинской границе 16 декабря умер водитель машины, стоявшей в очереди из-за забастовки польских перевозчиков.

Соответствующую информацию подтвердил вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Владимир Балин.

Водителя забрала скорая, по дороге в больницу он умер. Пока мне неизвестно, из какой он компании, – отметил Балин. Поделиться

Это уже третий случай смерти украинского водителя с начала блокировки украино-польских пунктов пропуска.

11 ноября стало известно, что в Польше на парковке недалеко от пункта пропуска "Дорогуск – Ягодин", ожидая пересечения границы скончался 54-летний водитель грузовика из Украины.

23 ноября в Польше на стоянке недалеко от пункта пропуска "Корчева-Краковец", где проходит забастовка польских перевозчиков, умер еще один украинский водитель.

Забастовка польских перевозчиков: что известно

6 ноября, около 14:00 по украинскому времени, польские перевозчики начали блокировать движение грузовиков в пунктах пропуска "Краковец-Корчева", "Ягодин-Дорогуск" и "Рава-Русская-Хребене".

Участник стачки Томаш Борковский рассказал, что в блокаду присоединились представители транспортных компаний. Они требуют вернуть разрешения на коммерческие перевозки для Украины.

Ассоциация "Укравтопром" со ссылкой на Международную транспортную ассоциацию Украины отметила, что причина стачек – чрезмерная конкуренция после либерализации международных перевозок между Украиной и ЕС.

23 ноября к забастовкам на границе присоединились польские фермеры, протестующие на пункте пропуска "Шегини-Медика".

В обед, 11 декабря польские перевозчики прекратили забастовку на пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск". Таможня заработала в обычном режиме, пропуск грузовиков возобновили в обе стороны. В тот же день перед пунктом пропуска польский грузовик снова заблокировал движение. После предупреждения от польских правоохранителей фуру убрали.

Организатор предварительной забастовки подал новую заявку на повторную акцию протеста, которую хотел начать с 18 декабря. Мэр Дорогуска Войцех Савва не согласовал заявку польских перевозчиков на повторную блокаду движения грузовиков в международном пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск".