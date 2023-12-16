Ще один український водій помер у черзі на польському кордоні

Це вже третій випадок смерті українського водія з початку блокування польськими страйкарями пунктів пропуску.

Водій вантажівки помер в черзі на кордоні з Польщею

На польсько-українському кордоні 16 грудня помер водій машини, яка стояла в черзі через страйк польських перевізників.

Відповідну інформацію підтвердив віцепрезидент Асоціації міжнародних автоперевізників Володимир Балін.

Водія забрала швидка, дорогою до лікарні він помер. Поки мені не відомо, з якої він компанії, – зазначив Балін. Поширити

Це вже третій випадок смерті українського водія з початку блокування українсько-польських пунктів пропуску.

11 листопада стало відомо, що у Польщі на парковці неподалік пункту пропуску "Дорогуськ – Ягодин", очікуючи на перетин кордону помер 54-річний водій вантажівки з України.

23 листопада у Польщі на стоянці неподалік пункту пропуску "Корчова-Краківець", де відбувається страйк польських перевізників, помер ще один український водій.

Страйк польських перевізників: що відомо

6 листопада, близько 14:00 за українським часом, польські перевізники почали блокувати рух вантажівок у пунктах пропуску "Краківець-Корчова", "Ягодин-Дорогуськ" та "Рава-Руська-Хребене".

Учасник страйку Томаш Борковський розповів, що до блокади долучились представники транспортних компаній. Вони вимагають, аби повернули дозволи на комерційні перевезення для України.

Асоціація "Укравтопром" із посиланням на Міжнародну транспортну асоціацію України зазначила, що причина страйків – надмірна конкуренція після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС.

23 листопада до страйків на кордоні долучилися польські фермери, які протестують на пункті пропуску "Шегині-Медика".

В обід, 11 грудня польські перевізники припинили страйк на пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ". Митниця запрацювала у звичному режимі, пропуск вантажівок відновили в обидва боки. Того ж дня перед пунктом пропуску польська вантажівка знову заблокувала рух. Після попередження від польських правоохоронців фуру прибрали.

Організатор попереднього страйку подав нову заявку на повторну акцію протесту, яку хотів розпочати із 18 грудня. Міський голова Дорогуська Войцех Сава не погодив заявку польських перевізників на повторну блокаду руху вантажівок у міжнародному пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ".