Еще одна азиатская страна призвала РФ вернуть ее граждан с войны против Украины

Шри-Ланка призвала Россию разрешить ее гражданам, воюющим в рядах российской оккупационной армии против Украины, вернуться домой.

17 шри-ланкийцев, в составе войск РФ, скончались на войне против Украины

После двухдневных переговоров в Москве правительство страны попросило российские власти «разрешить гражданам, участвующим в войне России с Украиной, вернуться домой, если они этого хотят».

Также они хотят получить компенсации за 17 погибших шри-ланкийцев.

Кроме того, по данным страны, по меньшей мере, один бывший военнослужащий армии Шри-Ланки погиб после присоединения к Вооруженным силам Украины.

В мае парламент Шри-Ланки приступил к расследованию, чтобы отследить по меньшей мере две тысячи бывших солдат, которые, как считается, вступили в войну, преимущественно на стороне оккупантов.

Министр иностранных дел Тарака Баласурия во время визита в Москву поднял вопрос о возможности добровольного возвращения, досрочного расторжения контрактов и урегулировании выплаты зарплаты мужчинам из Шри-Ланки, воюющим на стороне РФ.

Шри-Ланка планирует выслать из страны сотни тысяч россиян

Шри-Ланка упраздняет визы для россиян, находящихся в государстве после полномасштабного вторжения России в Украину.

Сотрудники миграционной службы сообщили российским гражданам, что им следует покинуть страну в ближайшие две недели с 23 февраля

В материале отмечено, что за последние два года, после начала полномасштабной агрессии РФ против Украины, в Шри-Ланку прибыли более 288 тыс россиян. Однако неизвестно, сколько из них продлили свое пребывание в стране, а именно 30-дневную туристическую визу.

В министерстве туризма страны рассказали, что ведомство получает жалобы на некоторых граждан РФ: они ведут незарегистрированный бизнес в южной части Шри-Ланки.

Как отмечено в материале, недавно в стране разгорелся скандал из-за российских предприятий, ведущих политику "лишь для белых" — это повлекло негативную реакцию в социальных сетях.