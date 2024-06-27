Еще одна азиатская страна призвала РФ вернуть ее граждан с войны против Украины

Шри-Ланка призвала Россию разрешить ее гражданам, воюющим в рядах российской оккупационной армии против Украины, вернуться домой.
Главные тезисы
- Правительство Шри-Ланки попросило российские власти предоставить возможность добровольного возвращения для желающих граждан, а также выплатить компенсации за погибших шри-ланкийцев.
- После полномасштабного вторжения России в Украину Шри-Ланка выслала из страны сотни тысяч россиян.
- Российские предприятия в Шри-Ланке вызвали скандал своей политикой "лишь для белых", что вызвало негативную реакцию в социальных сетях.
17 шри-ланкийцев, в составе войск РФ, скончались на войне против Украины
После двухдневных переговоров в Москве правительство страны попросило российские власти «разрешить гражданам, участвующим в войне России с Украиной, вернуться домой, если они этого хотят».
Также они хотят получить компенсации за 17 погибших шри-ланкийцев.
Кроме того, по данным страны, по меньшей мере, один бывший военнослужащий армии Шри-Ланки погиб после присоединения к Вооруженным силам Украины.
В мае парламент Шри-Ланки приступил к расследованию, чтобы отследить по меньшей мере две тысячи бывших солдат, которые, как считается, вступили в войну, преимущественно на стороне оккупантов.
Министр иностранных дел Тарака Баласурия во время визита в Москву поднял вопрос о возможности добровольного возвращения, досрочного расторжения контрактов и урегулировании выплаты зарплаты мужчинам из Шри-Ланки, воюющим на стороне РФ.
Шри-Ланка планирует выслать из страны сотни тысяч россиян
Шри-Ланка упраздняет визы для россиян, находящихся в государстве после полномасштабного вторжения России в Украину.
Сотрудники миграционной службы сообщили российским гражданам, что им следует покинуть страну в ближайшие две недели с 23 февраля
В материале отмечено, что за последние два года, после начала полномасштабной агрессии РФ против Украины, в Шри-Ланку прибыли более 288 тыс россиян. Однако неизвестно, сколько из них продлили свое пребывание в стране, а именно 30-дневную туристическую визу.
В министерстве туризма страны рассказали, что ведомство получает жалобы на некоторых граждан РФ: они ведут незарегистрированный бизнес в южной части Шри-Ланки.
Как отмечено в материале, недавно в стране разгорелся скандал из-за российских предприятий, ведущих политику "лишь для белых" — это повлекло негативную реакцию в социальных сетях.
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