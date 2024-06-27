Ще одна азійська країна закликала РФ повернути її громадян з війни проти України
Категорія
Україна
Дата публікації

Ще одна азійська країна закликала РФ повернути її громадян з війни проти України

Шрі-Ланка
Джерело:  Le Monde

Шрі-Ланка закликала Росію дозволити її громадянам, які воюють у лавах російської окупаційної армії проти України, повернутися додому.

Головні тези:

  • Уряд Шрі-Ланки попросив російську владу надати можливість добровільного повернення для громадян, які цього бажають, а також виплатити компенсації за загиблих шрі-ланкійців.
  • Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Шрі-Ланка вислала з країни сотні тисяч росіян.
  • Російські підприємства у Шрі-Ланці спричинили скандал своєю політикою “лише для білих”, що викликало негативну реакцію в соціальних мережах.

17 шрі-ланкійців, у складі військ РФ, померли на війні проти України

Після дводенних переговорів у Москві уряд країни попросив російську владу «дозволити громадянам, які беруть участь у війні Росії з Україною, повернутися додому, якщо вони цього бажають».

Також вони хочуть отримати компенсації за 17 загиблих шрі-ланкійців.

Крім того, за даними країни, щонайменше один колишній військовослужбовець армії Шрі-Ланки загинув після приєднання до Збройних сил України.

У травні парламент Шрі-Ланки розпочав розслідування, аби відстежити щонайменше дві тисячі колишніх солдатів, які, як вважається, вступили у війну, переважно на боці окупантів.

Міністр закордонних справ Тарака Баласурія під час візиту до Москви підняв питання про можливість добровільного повернення, дострокового розірвання контрактів і врегулювання виплати зарплати чоловікам зі Шрі-Ланки, які воюють на боці РФ.

Шрі-Ланка планує вислати з країни сотні тисяч росіян

Шрі-Ланка скасовує візи для росіян, які перебувають у державі після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. 

Працівники міграційної служби повідомили російським громадянам, що їм слід покинути країну в найближчі два тижні з 23 лютого

У матеріалі зазначено, що протягом останніх двох років, після початку повномасштабної агресії РФ проти України, до Шрі-Ланки прибули понад 288 тис росіян. Проте невідомо, скільки з них продовжили своє перебування в країні, а саме 30-денну туристичну візу.

У міністерстві туризму країни розповіли, що відомство отримує скарги на деяких громадян РФ: вони ведуть незареєстрований бізнес у південній частині Шрі-Ланки.

Як зазначено в матеріалі, нещодавно в країні розгорівся скандал через російські підприємства, які ведуть політику "лише для білих" — це спричинило негативну реакцію в соціальних мережах.

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