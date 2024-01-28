Европейские союзники должны усилить свою поддержку Украины — Шольц

Германия в 2024 году потратит более 7,6 млрд долл на помощь Украине. Европейские союзники также должны вкладывать больше средств на предоставление вооружений и боеприпасов Киеву.

Шольц призывает ЕС поддержать Украину

Если послание российскому диктатору Владимиру Путину будет состоять в том, что Запад будет стоять вместе в поддержке Украины и не отступит, "тогда мир станет возможным раньше, чем мы думаем сегодня".

Так заявил канцлер Германии Олаф Шольц изданию Tagesspiegel .

В частности, он добавил, что в текущем году Германия потратит на помощь Украине более 7 млрд евро. По его словам, неприемлемо то, что Берлин сейчас предоставляет Киеву более половины от общей военной помощи всех европейских стран.

Помощь Германии Украине

С начала полномасштабной войны с РФ Германия предоставила Украине несколько видов артиллерии, танки Leopard более старой и новой модификации, системы ПВО IRIS-T и Patriot, боеприпасы, автомобили, дроны и другие виды вооружения.

По словам генерального инспектора вооруженных сил Германии Карстена Бройера ожидается, что в 2024 году Берлин также предоставит Украине около 200 тыс снарядов.

Тем временем Киев пригласил в Германии дальнобойные ракеты Taurus, способные уничтожать цели на расстоянии до 500 км. При этом канцлер выступил против такой идеи.

Несмотря на это, компания Taurus Systems GmbH, со своей стороны, готова быстро пополнить запасы дальнобойных ракет Германии в случае поставки их Украине.