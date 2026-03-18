Генштаб подтвердил поражение авиастроительного завода в Ульяновской области РФ

В рамках снижения возможности военно-промышленного комплекса российского агрессора 16 марта подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение по инфраструктуре авиастроительного завода “Авиастар” в районе города Ульяновск (Ульяновская область РФ).
Главные тезисы
- Подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение по инфраструктуре авиастроительного завода 'Авиастар' в районе Ульяновска.
- Завод производит важные для российской армии самолеты и обеспечивает обслуживание транспортных самолетов, включая Ан-124 Руслан.
ВСУ поразили авиастроительный завод "Авиастар" в Ульяновской области РФ
Предприятие входит в состав Объединенной авиастроительной корпорации (структура Ростех) и обеспечивает производство военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А, самолетов-заправщиков Ил-78М-90А, а также обслуживание тяжелых транспортных самолетов Ан-124 "Руслан".
По предварительной информации, поражены климатические укрытия и места стоянки самолетов. Часть воздушных судов на территории предприятия получила повреждение разной степени.
Масштабы нанесенного ущерба уточняются.
Силы обороны Украины продолжат наносить впечатления по важным стратегическим объектам, задействованным в обеспечении армии РФ, до полного прекращения вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-