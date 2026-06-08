ИИ помог ученым создать универсальную вакцину от коронавируса

Универсальная вакцина против коронавирусов, разработанная учеными Кембриджского университета и британской биотехнологической компании DIOSynVax, успешно прошла первое клиническое испытание с участием людей.
Главные тезисы
- Универсальная вакцина от коронавирусов, разработанная Кембриджским университетом и DIOSynVax, успешно прошла первое клиническое испытание на людях.
- Вакцина защищает от широкого спектра коронавирусов, включая SARS-CoV-2, вирус SARS и другие родственные вирусы.
Ученые с помощью ИИ создали новую вакцину от коронавируса
Препарат продемонстрировал безопасность и не вызвал серьезных побочных эффектов в исследовании с участием 39 здоровых добровольцев.
Вакцина вызвала иммунный ответ не только против SARS-CoV-2 и SARS, но и против родственных вирусов летучих мышей, которые пока не заражали людей. Результаты исследования были опубликованы в Journal of Infection.
Еще одна интересная особенность этой вакцины состоит в том, что при ее разработке использовали искусственный интеллект и машинное обучение, которые помогли создать так называемый "суперантиген" — компонент, обучающий иммунную систему распознавать широкий спектр вирусов.
Это первый случай, когда вакцину, созданную с помощью ИИ, успешно протестировали на людях.
Предварительные испытания на животных уже показали способность вакцины формировать мощный иммунный ответ против разных коронавирусов. В то же время, до широкого применения препарата еще далеко: впереди более масштабное исследование второй фазы, которое должно подтвердить эффективность иммунной защиты на большей и разнообразной группе участников.
Разработчики надеются, что в будущем аналогичный подход можно будет использовать для создания универсальных вакцин против гриппа, вирусов Эбола и других потенциальных пандемических угроз.
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