ИИ помог ученым создать универсальную вакцину от коронавируса

Универсальная вакцина против коронавирусов, разработанная учеными Кембриджского университета и британской биотехнологической компании DIOSynVax, успешно прошла первое клиническое испытание с участием людей.

Ученые с помощью ИИ создали новую вакцину от коронавируса

Препарат продемонстрировал безопасность и не вызвал серьезных побочных эффектов в исследовании с участием 39 здоровых добровольцев.

Особенностью новой вакцины есть то, что она не нацелена на отдельный штамм вируса. Разработка призвана обеспечить защиту от широкой группы коронавирусов Sarbeco, к которой относятся SARS-CoV-2, возбудитель пандемии COVID-19, вирус SARS и ряд родственных коронавирусов летучих мышей, которые потенциально могут передаваться людям в будущем. Поделиться

Вакцина вызвала иммунный ответ не только против SARS-CoV-2 и SARS, но и против родственных вирусов летучих мышей, которые пока не заражали людей. Результаты исследования были опубликованы в Journal of Infection.

Еще одна интересная особенность этой вакцины состоит в том, что при ее разработке использовали искусственный интеллект и машинное обучение, которые помогли создать так называемый "суперантиген" — компонент, обучающий иммунную систему распознавать широкий спектр вирусов.

Это первый случай, когда вакцину, созданную с помощью ИИ, успешно протестировали на людях.

Предварительные испытания на животных уже показали способность вакцины формировать мощный иммунный ответ против разных коронавирусов. В то же время, до широкого применения препарата еще далеко: впереди более масштабное исследование второй фазы, которое должно подтвердить эффективность иммунной защиты на большей и разнообразной группе участников.

Разработчики надеются, что в будущем аналогичный подход можно будет использовать для создания универсальных вакцин против гриппа, вирусов Эбола и других потенциальных пандемических угроз.