ШІ допоміг ученим створити універсальну вакцину від коронавірусу

Універсальна вакцина проти коронавірусів, розроблена науковцями Кембриджського університету та британської біотехнологічної компанії DIOSynVax, успішно пройшла перше клінічне випробування за участю людей.
Головні тези:
- Універсальна вакцина від коронавірусу, розроблена Кембриджським університетом та британською компанією DIOSynVax, пройшла успішне перше клінічне випробування.
- Вакцина не націлена на конкретний штам вірусу, а надає захист від широкої групи коронавірусів Sarbeco, включаючи SARS-CoV-2, вірус SARS та інші споріднені віруси.
Науковці за допомогою ШІ створили нову вакцину від коронавірусу
Препарат продемонстрував безпечність і не спричинив серйозних побічних ефектів у дослідженні за участю 39 здорових добровольців.
Вакцина викликала імунну відповідь не лише проти SARS-CoV-2 і SARS, а й проти споріднених вірусів кажанів, які поки що не заражали людей. Результати дослідження були опубліковані в Journal of Infection.
Ще одна цікава особливість цієї вакцини полягає в тому, що при її розробці використали штучний інтелект і машинне навчання, які допомогли створити так званий "суперантиген" — компонент, що навчає імунну систему розпізнавати широкий спектр вірусів.
Це перший випадок, коли вакцину, створену за допомогою ШІ, успішно протестували на людях.
Попередні випробування на тваринах уже показали здатність вакцини формувати потужну імунну відповідь проти різних коронавірусів. Водночас до широкого застосування препарату ще далеко: попереду масштабніше дослідження другої фази, яке має підтвердити ефективність імунного захисту на більшій та різноманітнішій групі учасників.
Розробники сподіваються, що в майбутньому аналогічний підхід можна буде застосувати для створення універсальних вакцин проти грипу, вірусів Ебола та інших потенційних пандемічних загроз.
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