ШІ допоміг ученим створити універсальну вакцину від коронавірусу

Універсальна вакцина проти коронавірусів, розроблена науковцями Кембриджського університету та британської біотехнологічної компанії DIOSynVax, успішно пройшла перше клінічне випробування за участю людей.

Науковці за допомогою ШІ створили нову вакцину від коронавірусу

Препарат продемонстрував безпечність і не спричинив серйозних побічних ефектів у дослідженні за участю 39 здорових добровольців.

Особливістю нової вакцини є те, що вона не націлена на окремий штам вірусу. Натомість розробка покликана забезпечити захист від широкої групи коронавірусів Sarbeco, до якої належать SARS-CoV-2, збудник пандемії COVID-19, вірус SARS та низка споріднених коронавірусів кажанів, які потенційно можуть передаватися людям у майбутньому. Поширити

Вакцина викликала імунну відповідь не лише проти SARS-CoV-2 і SARS, а й проти споріднених вірусів кажанів, які поки що не заражали людей. Результати дослідження були опубліковані в Journal of Infection.

Ще одна цікава особливість цієї вакцини полягає в тому, що при її розробці використали штучний інтелект і машинне навчання, які допомогли створити так званий "суперантиген" — компонент, що навчає імунну систему розпізнавати широкий спектр вірусів.

Це перший випадок, коли вакцину, створену за допомогою ШІ, успішно протестували на людях.

Попередні випробування на тваринах уже показали здатність вакцини формувати потужну імунну відповідь проти різних коронавірусів. Водночас до широкого застосування препарату ще далеко: попереду масштабніше дослідження другої фази, яке має підтвердити ефективність імунного захисту на більшій та різноманітнішій групі учасників.

Розробники сподіваються, що в майбутньому аналогічний підхід можна буде застосувати для створення універсальних вакцин проти грипу, вірусів Ебола та інших потенційних пандемічних загроз.