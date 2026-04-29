ИИ смог предвидеть риск смерти у пациентов с раком
Источник:  Nature

В рамках нового исследования стало известно, что искусственный интеллект FaceAge способен спрогнозировать риск смерти пациенток с раком молочной железы по их фотографиям в разные этапы лечения.

Главные тезисы

  • FaceAge может стать неинвазивным методом прогнозирования риска смерти у пациентов с раком.
  • Фактически он поможет быстрее выявлять пациентов с наибольшей потребностью в медицинском уходе.

ШИ FaceAge выходит на новый уровень

FaceAge — это новейшая разработка ученых, главная задача которой — определение биологического возраста пациентов с помощью фотографий лица.

Недавно этот ИИ решили использовать в рамках исследования состояния здоровья пациентов с раком.

Именно благодаря FaceAge стало ясно, что большее расхождение между биологическим и хронологическим возрастом связано с более высоким риском смерти.

В первую очередь, ученые хотели выяснить, можно ли по изменениям оценки биологического возраста одних и тех же пациентов предусмотреть, какие у них шансы на выживание.

С этой целью они использовали выборку из более 2200 пациенток с раком молочных желез, которые проходили терапию между 2012 и 2023 годами и которые дважды фотографировали во время каждого раунда лучевой терапии. После этого ученые рассчитывали два показателя: разницу между биологическим и хронологическим возрастом в момент фотографирования и скорость биологического старения между двумя фотоснимками.

Ученые пришли к выводу, что в среднем биологический возраст увеличивался на 40 процентов быстрее хронологического.

Более того, указано, что быстрое биологическое старение указывало на худшие результаты лечения.

Что важно понимать, этот показатель оказался точнее простой разницы между биологическим и хронологическим возрастом, что указывает на большую пользу от изучения динамики старения, а не только его показателей в определенный момент времени.

