ИИ смог предвидеть риск смерти у пациентов с раком

В рамках нового исследования стало известно, что искусственный интеллект FaceAge способен спрогнозировать риск смерти пациенток с раком молочной железы по их фотографиям в разные этапы лечения.

ШИ FaceAge выходит на новый уровень

FaceAge — это новейшая разработка ученых, главная задача которой — определение биологического возраста пациентов с помощью фотографий лица.

Недавно этот ИИ решили использовать в рамках исследования состояния здоровья пациентов с раком.

Именно благодаря FaceAge стало ясно, что большее расхождение между биологическим и хронологическим возрастом связано с более высоким риском смерти.

В первую очередь, ученые хотели выяснить, можно ли по изменениям оценки биологического возраста одних и тех же пациентов предусмотреть, какие у них шансы на выживание.

С этой целью они использовали выборку из более 2200 пациенток с раком молочных желез, которые проходили терапию между 2012 и 2023 годами и которые дважды фотографировали во время каждого раунда лучевой терапии. После этого ученые рассчитывали два показателя: разницу между биологическим и хронологическим возрастом в момент фотографирования и скорость биологического старения между двумя фотоснимками.

Ученые пришли к выводу, что в среднем биологический возраст увеличивался на 40 процентов быстрее хронологического.

Более того, указано, что быстрое биологическое старение указывало на худшие результаты лечения.