ШІ зміг передбачити ризик смерті в пацієнтів із раком

У межах нового дослідження стало відомо, що штучний інтелект FaceAge здатен передбачати ризик смерті пацієнток із раком молочних залоз за їхніми фотографіями в різні етапи лікування.
Головні тези:
- FaceAge може стати неінвазивним методом передбачення ризику смерті в пацієнтів із раком.
- Фактично від допоможе швидше виявляти пацієнтів із найбільшою потребою в медичному догляді.
ШІ FaceAge виходить на новий рівень
FaceAge — це новітня розробка науковців, головне завдання якої — визначення біологічного віку пацієнтів за допомогою фотографій обличчя.
Нещодавно цей ШІ вирішили використата у межах дослідження стану здоров’я пацієнтів з раком.
Саме завдяки FaceAge стало зрозуміло, що більша розбіжність між біологічним і хронологічним віком пов’язана з вищим ризиком смерті.
Насамперед вчені хотіли з’ясувати, чи можна за змінами оцінки біологічного віку одних і тих самих пацієнтів передбачити, які в них шанси на виживання.
Науковці дійшли висновку, що у середньому біологічний вік збільшувався на 40 відсотків швидше за хронологічний.
Ба більше, вказано, що швидше біологічне старіння вказувало на гірші результати лікування.
Що важлиіо розуміти, цей показник виявився точнішим за просту різницю між біологічним і хронологічним віком, що вказує на більшу користь від вивчення динаміки старіння, а не лише його показників в певний момент часу.
