ШІ зміг передбачити ризик смерті в пацієнтів із раком

У межах нового дослідження стало відомо, що штучний інтелект FaceAge здатен передбачати ризик смерті пацієнток із раком молочних залоз за їхніми фотографіями в різні етапи лікування.

ШІ FaceAge виходить на новий рівень

FaceAge — це новітня розробка науковців, головне завдання якої — визначення біологічного віку пацієнтів за допомогою фотографій обличчя.

Нещодавно цей ШІ вирішили використата у межах дослідження стану здоров’я пацієнтів з раком.

Саме завдяки FaceAge стало зрозуміло, що більша розбіжність між біологічним і хронологічним віком пов’язана з вищим ризиком смерті.

Насамперед вчені хотіли з’ясувати, чи можна за змінами оцінки біологічного віку одних і тих самих пацієнтів передбачити, які в них шанси на виживання.

З цією метою вони використали вибірку з понад 2200 пацієнток із раком молочних залоз, які проходили терапію між 2012 і 2023 роками та яких двічі фотографували — під час кожного раунду променевої терапії. Після цього вчені розраховували два показники: різницю між біологічним і хронологічним віком в момент фотографування та швидкість біологічного старіння між двома фото.

Науковці дійшли висновку, що у середньому біологічний вік збільшувався на 40 відсотків швидше за хронологічний.

Ба більше, вказано, що швидше біологічне старіння вказувало на гірші результати лікування.