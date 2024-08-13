Искусственное охлаждение Земли отменяется — что на самом деле произошло

Гарвардские ученые решили не проводить эксперимент по изменению климата и охлаждению планеты посредством отправки светоотражающих частиц в атмосферу.

Почему сорвался эксперимент по искусственному охлаждению Земли

Что важно понимать, эксперимент стартовал еще 7 лет назад.

Ученые планировали использовать светоотражающие частицы, отправив часть аэрозолей в стратосферу с помощью воздушного шара, а затем хотели вернуть его обратно для анализа полученных данных.

Однако этот план так и не удалось реализовать. Как выяснилось, одной из причин провала было общение с людьми.

По словам ученых, первый тест должен был состояться в Швеции еще три года назад. Однако его решили отменить на фоне жалоб со стороны местных лидеров коренного населения.

После этого авторы эксперимента пришли к выводу, что общение с людьми перед тем, как начинать тесты, очень важно.

Особенно, учитывая тот фактор, что этот эксперимент мог иметь последствия, которые могут изменить планету и ее климат.

Солнечная геоинженерия. Почему активисты против

Стоит отметить, что много активистов действительно считают солнечную геоинженерию "ложным" решением проблемы изменения климата.

Что важно понимать, выброс частиц в атмосферу — это нечто вроде попытки воспроизвести извержение вулканов.

Несмотря на то, что подобные действия действительно могут временно охладить планету, нельзя забывать о том, что диоксид серы также может иметь неожиданные и плохие последствия для климата.

В первую очередь речь идет о кислотных дождях и ухудшении состояния озоновой дыры в Антарктиде.