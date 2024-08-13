Искусственное охлаждение Земли отменяется — что на самом деле произошло

Гарвардские ученые решили не проводить эксперимент по изменению климата и охлаждению планеты посредством отправки светоотражающих частиц в атмосферу.
Главные тезисы
- Ученые решили отменить эксперимент по искусственному охлаждению Земли после конфликтов с активистами.
- Солнечная геоинженерия встречает отпор со стороны активистов, которые считают этот метод ошибочным решением проблемы изменения климата.
- Выброс частиц в атмосферу может привести к отрицательным последствиям, таким как кислотные дожди и ухудшение состояния озоновой дыры в Антарктиде.
Почему сорвался эксперимент по искусственному охлаждению Земли
Что важно понимать, эксперимент стартовал еще 7 лет назад.
Ученые планировали использовать светоотражающие частицы, отправив часть аэрозолей в стратосферу с помощью воздушного шара, а затем хотели вернуть его обратно для анализа полученных данных.
Однако этот план так и не удалось реализовать. Как выяснилось, одной из причин провала было общение с людьми.
По словам ученых, первый тест должен был состояться в Швеции еще три года назад. Однако его решили отменить на фоне жалоб со стороны местных лидеров коренного населения.
После этого авторы эксперимента пришли к выводу, что общение с людьми перед тем, как начинать тесты, очень важно.
Особенно, учитывая тот фактор, что этот эксперимент мог иметь последствия, которые могут изменить планету и ее климат.
Солнечная геоинженерия. Почему активисты против
Стоит отметить, что много активистов действительно считают солнечную геоинженерию "ложным" решением проблемы изменения климата.
Что важно понимать, выброс частиц в атмосферу — это нечто вроде попытки воспроизвести извержение вулканов.
Несмотря на то, что подобные действия действительно могут временно охладить планету, нельзя забывать о том, что диоксид серы также может иметь неожиданные и плохие последствия для климата.
В первую очередь речь идет о кислотных дождях и ухудшении состояния озоновой дыры в Антарктиде.
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