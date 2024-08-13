Штучне охолодження Землі скасовується — що насправді сталося
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Штучне охолодження Землі скасовується — що насправді сталося

Земля
Джерело:  The Verge

Гарвардські науковці вирішили не проводити експеримент по зміні клімату та охолодження планети за допомогою надсилання світловідбиваючих частинок в атмосферу. 

Головні тези:

  • Вчені вирішили скасувати експеримент зі штучного охолодження Землі після конфліктів з активістами.
  • Сонячна геоінженерія зазнає опору від активістів, які вважають цей метод помилковим розв'язанням проблеми зміни клімату.
  • Викид частинок в атмосферу може призвести до негативних наслідків, таких як кислотні дощі та погіршення стану озонової діри в Антарктиді.

Чому зірвався експеримент зі штучного охолодження Землі

Що важливо розуміти, експеримент з керованими збуреннями в стратосфері стартував ще 7 років тому.

Науковці мали на меті використати світловідбиваючі частинки, відправивши частину аерозолів у стратосферу за допомогою повітряної кулі, а потім повернути її назад для аналізу отриманих даних.

Однак цей план так і не вдалося реалізувати. Як виявилося, однією з причин провалу було спілкування з людьми.

За словами вчених, перший тест повинний був відбутися у Швеції ще 3 роки тому. Проте його вирішили скасувати на тлі скарг з боку місцевих лідерів корінного населення.

Після цього автори експерименту дійшли висновку, що спілкування з людьми перед тим, як розпочинати тести, є дуже важливим. Особливо, враховуючи той фактор, що цей експеримент міг мати наслідки, які потенційно можуть змінити планету та її клімат.

Сонячна геоінженерія зустрічає опір з боку активістів

Варто зазначити, що чимало активістів справді вважають сонячну геоінженерію “помилковим” розв’язанням проблеми зміни клімату.

Що важливо розуміти, викид частинок в атмосферу — це щось на кшталт намагання відтворити виверження вулканів.

Попри те, що подібні дії дійсно можуть тимчасово охолодити планету, не можна забувати про те діоксид сірки також може мати несподівані та погані наслідки для клімату.

Насамперед йдеться про кислотні дощі та погіршення стану озонової діри в Антарктиді.

Ще одним занепокоєнням щодо сонячної геоінженерії є те, що вона може зашкодити зусиллям із переходу на чисту енергію. Також початок використання сонячної геоінженерії, а тоді різка зупинка такої практики, може призвести до небезпечних коливань глобальної температури, — йдеться в повідомленні.

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