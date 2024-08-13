Штучне охолодження Землі скасовується — що насправді сталося

Гарвардські науковці вирішили не проводити експеримент по зміні клімату та охолодження планети за допомогою надсилання світловідбиваючих частинок в атмосферу.

Чому зірвався експеримент зі штучного охолодження Землі

Що важливо розуміти, експеримент з керованими збуреннями в стратосфері стартував ще 7 років тому.

Науковці мали на меті використати світловідбиваючі частинки, відправивши частину аерозолів у стратосферу за допомогою повітряної кулі, а потім повернути її назад для аналізу отриманих даних.

Однак цей план так і не вдалося реалізувати. Як виявилося, однією з причин провалу було спілкування з людьми.

За словами вчених, перший тест повинний був відбутися у Швеції ще 3 роки тому. Проте його вирішили скасувати на тлі скарг з боку місцевих лідерів корінного населення.

Після цього автори експерименту дійшли висновку, що спілкування з людьми перед тим, як розпочинати тести, є дуже важливим. Особливо, враховуючи той фактор, що цей експеримент міг мати наслідки, які потенційно можуть змінити планету та її клімат.

Сонячна геоінженерія зустрічає опір з боку активістів

Варто зазначити, що чимало активістів справді вважають сонячну геоінженерію “помилковим” розв’язанням проблеми зміни клімату.

Що важливо розуміти, викид частинок в атмосферу — це щось на кшталт намагання відтворити виверження вулканів.

Попри те, що подібні дії дійсно можуть тимчасово охолодити планету, не можна забувати про те діоксид сірки також може мати несподівані та погані наслідки для клімату.

Насамперед йдеться про кислотні дощі та погіршення стану озонової діри в Антарктиді.