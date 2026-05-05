Искусственные нейроны научились "разговаривать" с настоящими клетками мозга

Американские инженеры совершили новый прорыв в процессе создания и применения наноматериалов. Они не просто смогли напечатать искусственные нейроны, но также научили их “общаться” с настоящими клетками мозга.

"Искусственные нейроны" из новых наноматериалов — как они работают на самом деле

Американские ученые смогли создать новый тип электронных элементов, которые ведут себя очень похоже на клетки мозга.

Для реализации этого замысла был использован тонкий материал под названием MoS₂ (дисульфид молибдена).

Ученые смогли создать из него специальные структуры с помощью печати.

После этого эти структуры превратили в электронные элементы, которые могут запоминать состояние — их называют мемристорами.

Мемристор — это элемент, который изменяет свою проводимость в зависимости от того, какой ток через него проходил раньше. В общем, речь идет о том, что он "помнит" предыдущие сигналы.

Когда через такие элементы проходит ток, они обладают способностью резко включаться и выключаться.

Что важно понимать, эти изменения напоминают импульсы в нервных клетках мозга.

С помощью этих элементов удалось создать искусственные нейроны:

они генерируют электрические импульсы как настоящие клетки мозга;

способны формировать разные типы сигналов;

работают стабильно в повторяющихся циклах;

имитируют поведение живых нейронов во времени.

Этот новый прорыв практически приближает человечество к созданию компьютеров, работающих как мозг.