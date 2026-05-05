Штучні нейрони навчилися "розмовляюти" зі справжніми клітинами мозку
Джерело:  Nature

Американські інженери здійснили новий прорив у процесі створення та застосування наноматеріалів. Вони не просто змогли надрукувати штучні нейрони, а й також навчили їх “спілкуватися” зі справжніми клітинами мозку.

Головні тези:

  • Загалом йдеться про створення маленьких електронних елементів, які поводяться майже як нейрони мозку.
  • Це ще не штучний мозок, однак досягнення, яке наближує його створення в майбутньому.

“Штучні нейрони” з нових наноматеріалів — як вони працюють насправді

Американські вчені змогли створитиновий тип електронних елементів, які поводяться дуже схоже на клітини мозку.

Для реалізації цього замислу був використаний тонкий матеріал під назвою MoS₂ (дисульфід молібдену).

Науковці змогли створити з нього спеціальні структури за допомогою друку.

Після цього ці структури перетворили на електронні елементи, які можуть “запам’ятовувати” стан — їх називають мемристорами.

Мемристор — це елемент, який змінює свою провідність залежно від того, який струм через нього проходив раніше. Загалом йдеться про те, що він “пам’ятає” попередні сигнали.

Коли через такі елементи проходить струм — вони мають здатність різко вмикатись і вимикатись.

Що важливо розуміти, ці зміни нагадують імпульси в нервових клітинах мозку.

За допомогою цих елементів вдалося створити штучні нейрони:

  • вони генерують електричні імпульси, як справжні клітини мозку;

  • здатні формувати різні типи сигналів;

  • працюють стабільно у повторюваних циклах;

  • імітують поведінку живих нейронів у часі.

Цей новий прорив фактично наближує людство до створення комп’ютерів, які працюють як мозок.

