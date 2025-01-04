Испугались украинских дронов. На Яндекс-картах скроют местонахождение российских НПЗ

Московский суд обязал российского интернет-гиганта Яндекс скрыть карты и изображения нефтеперерабатывающих заводов по результатам поиска после серии атак украинских беспилотников на топливную инфраструктуру России.

Яндекс скроет карты НПЗ России после украинских атак

Яндекс уничтожит изображения нефтеперерабатывающих заводов, сделавших их якобы «чрезвычайно уязвимыми» для украинских дронов-камикадзе

Как сообщает российское информационное агентство ТАСС, Яндексу было приказано очистить спутниковые и картографические изображения нефтяного завода, ставшего мишенью для ударов беспилотниками Вооруженных сил Украины.

Требование появилось после того, как российские регулирующие органы подали иск, обнаруживший, что подробные изображения нефтяных заводов страны легко доступны из Яндекса на сервисе, подобном Google Maps.

Технологическая компания должна начать «удалять или ретушировать изображения компонентов объекта, включая цеха, компрессорные станции, резервуары и другие элементы с платформы Яндекс Карты», говорится в постановлении. Поделиться

Суд заявил, что технология Яндекса «делает объект чрезвычайно уязвимым для вражеского оружия».

Блокировка является первым случаем, когда российское правительство приказало Яндексу удалить информацию из общедоступных карт для поддержки своих военных действий, сообщает ТАСС. В Яндексе отказались от комментариев.

В судебном заявлении говорится, что это предприятие было атаковано Украиной четыре раза, хотя в нем не указывается название завода. ».

The Telegraph смог идентифицировать несколько крупных нефтегазовых заводов в России, которые, как сообщается, стали целью украинских войск с помощью картографических инструментов Яндекса. Спутниковые изображения предоставляют подробные изображения нескольких основных объектов, а также панорамные снимки, сделанные дронов, и изображения улиц.

Дроны

Война дронов: Украина ответила на атаки России

Россия нанесла волну ударов с воздуха и беспилотников по энергосистемам Киева после вторжения в Украину почти три года назад. Войска РФ с начала войны уничтожили примерно половину внутренней энергетической инфраструктуры Украины и повлекли за собой полные отключения электроэнергии.

В прошлом году украинские войска начали эскалацию собственных атак на нефтегазодобывающие объекты Кремля с беспилотными летательными аппаратами, нацеленными на заводы в глубине России, некоторые из них в сотне миль от границы. Поделиться

Силы обороны Украины также бомбили заводы по производству боеприпасов, используя беспилотники-камикадзе, стреляли ракетами и осуществляли диверсии на российских железных дорогах, перевозящих топливо.

22 декабря десятки украинских беспилотников атаковали нефтебазу в Орловской области России, что явилось вторым крупным ударом по объекту за этот месяц. В то время как Россия заявила о сбитии 20 беспилотников, кадры в соцсетях показали, что хранилище «Стальная лошадь» горит.

В прошлом году Украина нанесла ущерб заводам в Татарстане, расположенным в более чем 750 милях от границы, и Санкт-Петербурге.

Некоторые союзники Украины выразили обеспокоенность решением Киева нанести удар по российской инфраструктуре вдали от собственной территории, опасаясь дальнейшей эскалации конфликта, который уже привел к 1 миллиону солдат, убитых или раненых. Поделиться

Яндекс под санкциями Запада

Яндекс был основан как поисковая система в 1997 году, доминируя на рынке интернет-поиска в Восточной Европе и конкурируя с Google. Иногда технологическая компания спорила против требований цензуры Кремля, но позже российское государство получило «золотую акцию» в бизнесе.

После листинга в США более десяти лет назад его стоимость достигла более 30 млрд долл. (24 млрд фунтов стерлингов) в 2021 году.

Однако вторжение России в Украину привело к тому, что технологическая компания попала под губительные санкции со стороны западных правительств, а Кремль резко усилил цензуру ее поисковой системы и новостных продуктов.