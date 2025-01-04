Злякалися українських дронів. На Яндекс-картах приховають місцезнаходження російських НПЗ

Московський суд зобов’язав російського інтернет-гіганта Яндекс приховати карти та зображення нафтопереробних заводів із результатів пошуку після серії атак українських безпілотників на паливну інфраструктуру Росії.

Яндекс приховає карти НПЗ Росії після українських атак

Яндекс знищить зображення нафтопереробних заводів, які зробили їх нібито «надзвичайно вразливими» для українських дронів-камікадзе

Як повідомляє російське інформаційне агентство ТАСС, Яндексу було наказано очистити супутникові та картографічні зображення нафтового заводу, який став мішенню для ударів безпілотниками Збройних сил України.

Вимога з’явилася після того, як російські регулюючі органи подали позов, який виявив, що докладні зображення нафтових заводів країни легко доступні з Яндекса на сервісі, подібному до Google Maps.

Технологічна компанія повинна почати «видаляти або ретушувати зображення компонентів об’єкта, включаючи цехи, компресорні станції, резервуари та інші елементи, з платформи Яндекс Карти», йдеться в постанові. Поширити

Суд заявив, що технологія Яндекса «робить об'єкт надзвичайно вразливим для ворожої зброї».

Блокування є першим випадком, коли російський уряд наказав Яндексу видалити інформацію з загальнодоступних карт для підтримки своїх військових дій, повідомляє ТАСС. У Яндексі відмовилися від коментарів.

У судовій заяві йдеться, що це підприємство було атаковано Україною чотири рази, хоча в ньому не вказується назва заводу. У ньому сказано, що нафтопереробний завод працює «безперебійно для підтримки російської армії та флоту», і що публічний доступ до зображень «підриває національну обороноздатність».

The Telegraph зміг ідентифікувати кілька великих нафтогазових заводів у Росії, які, як повідомляється, стали ціллю українських військ за допомогою картографічних інструментів Яндекса. Супутникові зображення надають детальні зображення кількох основних об’єктів, а також панорамні знімки, зроблені дроном, і зображення вулиць.

Дрони

Війна дронів: Україна відповіла на атаки Росії

Росія завдала хвилі ударів з повітря та безпілотників по енергосистемах Києва після вторгнення в Україну майже три роки тому. Війська РФ з початку війни знищили приблизно половину внутрішньої енергетичної інфраструктури України та спричинили повні відключення електроенергії.

Минулого року українські війська почали ескалацію власних атак на нафтогазовидобувні об’єкти Кремля, з безпілотними літальними апаратами, націленими на заводи в глибині Росії, деякі з них за сотні миль від кордону. Поширити

Сили оборони України також бомбардували заводи з виробництва боєприпасів, використовуючи безпілотники-камікадзе, стріляли ракетами та здійснювали диверсії на російських залізницях, які перевозять паливо.

22 грудня десятки українських безпілотників атакували нафтобазу в Орловській області Росії, що стало другим великим ударом по об’єкту за цей місяць. У той час як Росія заявила про збиття 20 безпілотників, кадри в соцмережах показали, що сховище «Сталевий кінь» горить.

Минулого року Україна завдала шкоди заводам у Татарстані, які розташовані за понад 750 миль від кордону, та Санкт-Петербурзі.

Деякі союзники України висловили занепокоєння рішенням Києва завдати удару по російській інфраструктурі далеко від власної території, побоюючись подальшої ескалації конфлікту, який уже призвів до 1 мільйона солдатів, убитих або поранених. Поширити

Яндекс під санкціями Заходу

Яндекс був заснований як пошукова система в 1997 році, домінуючи на ринку інтернет-пошуку в Східній Європі та конкуруючи з Google. Часом технологічна компанія сперечалася проти вимог цензури Кремля, але пізніше російська держава отримала «золоту акцію» в бізнесі.

Після лістингу в США понад десять років тому його вартість досягла понад 30 млрд дол (24 млрд фунтів стерлінгів) у 2021 році.

Однак вторгнення Росії в Україну призвело до того, що технологічна компанія потрапила під згубні санкції з боку західних урядів, а Кремль різко посилив цензуру її пошукової системи та новинних продуктів.