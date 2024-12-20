Новошахтинський НПЗ, який вважається найбільшим подібним підприємством на півдні Росії, зупинив роботу після атаки українських БпЛА.

Що відомо про зупинку роботи найбільшого НПЗ на півдні Росії після атаки українських дронів

Зазначається, що підприємство зупинило роботу обох установок первинної переробки нафти.

Це сталось після того, як єдиний у Ростовській області завод з переробки нафти потужністю 5,6 млн тонн на рік у ніч проти 19 грудня потрапив під удар з боку українських БпЛА, що спричинило масштабну пожежу.

Новошахтинський НПЗ

Зокрема, під удар потрапила установка АВТ-2,5-2 продуктивністю 7,14 тис. тонн на добу, робота якої складає 50% потужності підприємства.

Окрім цього, за словами співрозмовника видання, внаслідок атаки українських дронів спалахнув нафтопродуктовий резервуар і було припинено роботу другої установки первинної переробки аналогічної потужності — 7,14 тис. тонн на добу.

Новошахтинський НПЗ почав працювати у 2009 році. Він став першим подібним підприємством у країні-агресорці, побудованим з нуля за попередні 30 років.

Підприємство зупиняє роботу вже втретє за рік.

Вперше він піддався атаці дронів у березні, потім у червні. В результаті обсяги випуску на НПЗ різко знизилися: за січень–жовтень він переробив 2,7 млн тонн нафти проти 4,8 млн тонн за минулий рік.

Загалом за січень-грудень російські НПЗ втратили 41,1 млн тонн, або 13% потужностей через простої, викликані атаками БПЛА і складнощами з ремонтом через західні санкції.

Що відомо про атаку українських дронів на Новошахтинський НПЗ

У ніч на 19 грудня Сили оборони України завдали удару по "Новошахтинському заводу нафтопродуктів" у Ростовській області. Він є єдиним НПЗ у регіоні та забезпечує пальним армію РФ.

Уражений вночі нафтопереробний завод (НПЗ) у російському Новошахтинську відіграє важливу роль для оборонної промисловості.

Водночас близькість заводу до кордону з Україною робить його важливим для ворога в питанні логістики.