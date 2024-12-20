Новошахтинский НПЗ, считающийся самым крупным подобным предприятием на юге России, остановил работу после атаки украинских БПЛА.
Главные тезисы
- Новошахтинский НПЗ, самый крупный на юге России, прекратил работу после атаки украинских дронов, что сильно повлияло на производство и запасы топлива для армии РФ.
- Атака украинских БПЛА повлекла за собой остановку обеих установок первичной переработки нефти на заводе, включая ключевую установку АВТ-2,5-2, работающую на половину мощности предприятия.
- Новошахтинский НПЗ начал свою работу в 2009 году и уже в третий раз за год стал жертвой дронов. Уже отмечается снижение объемов переработки нефти на НПЗ и общие потери по стране из-за атак и санкций.
- Предприятие является важным объектом для оборонной промышленности и энергетики России, обеспечивая горючие материалы для армии. Его близость к границе с Украиной делает его уязвимым объектом в контексте военного конфликта.
- Атака украинских дронов на Новошахтинский НПЗ стала еще одним примером использования новейших технологий в военных конфликтах, подчеркивая значимость защиты критической инфраструктуры от таких угроз.
Что известно об остановке работы крупнейшего НПЗ на юге России после атаки украинских дронов
Отмечается, что предприятие приостановило работу обеих установок первичной переработки нефти.
Это произошло после того, как единственный в Ростовской области завод по переработке нефти мощностью 5,6 млн тонн в год в ночь на 19 декабря попал под удар со стороны украинских БпЛА, что повлекло за собой масштабный пожар.
В частности, под удар попала установка АВТ-2,5-2 производительностью 7,14 тыс. тонн в сутки, работа которых составляет 50% мощности предприятия.
Кроме этого, по словам собеседника издания, в результате атаки украинских дронов вспыхнул нефтепродуктовый резервуар и была приостановлена работа второй установки первичной переработки аналогичной мощности — 7,14 тыс. тонн в сутки.
Новошахтинский НПЗ начал работу в 2009 году. Он стал первым подобным предприятием в стране-агрессорке, построенным с нуля за предыдущие 30 лет.
Предприятие останавливает работу уже в третий раз за год.
Впервые он подвергся атаке дронов в марте, затем в июне. В результате объемы выпуска на НПЗ резко снизились: за январь-октябрь он переработал 2,7 млн. тонн нефти против 4,8 млн. тонн за прошлый год.
В общей сложности за январь-декабрь российские НПЗ потеряли 41,1 млн тонн, или 13% мощностей из-за простоев, вызванных атаками БПЛА и сложностями с ремонтом из-за западных санкций.
Что известно об атаке украинских дронов на Новошахтинский НПЗ
В ночь на 19 декабря Силы обороны Украины нанесли удар по "Новошахтинскому заводу нефтепродуктов" в Ростовской области. Он является единственным НПЗ в регионе и обеспечивает горючую армию РФ.
Пораженный ночью нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в российском Новошахтинске играет немаловажную роль для оборонной промышленности.
В то же время, близость завода к границе с Украиной делает его важным для врага в вопросе логистики.
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