Что известно об остановке работы крупнейшего НПЗ на юге России после атаки украинских дронов

Отмечается, что предприятие приостановило работу обеих установок первичной переработки нефти.

Это произошло после того, как единственный в Ростовской области завод по переработке нефти мощностью 5,6 млн тонн в год в ночь на 19 декабря попал под удар со стороны украинских БпЛА, что повлекло за собой масштабный пожар.

Новошахтинский НПЗ

В частности, под удар попала установка АВТ-2,5-2 производительностью 7,14 тыс. тонн в сутки, работа которых составляет 50% мощности предприятия.

Кроме этого, по словам собеседника издания, в результате атаки украинских дронов вспыхнул нефтепродуктовый резервуар и была приостановлена работа второй установки первичной переработки аналогичной мощности — 7,14 тыс. тонн в сутки.

Новошахтинский НПЗ начал работу в 2009 году. Он стал первым подобным предприятием в стране-агрессорке, построенным с нуля за предыдущие 30 лет.

Предприятие останавливает работу уже в третий раз за год.

Впервые он подвергся атаке дронов в марте, затем в июне. В результате объемы выпуска на НПЗ резко снизились: за январь-октябрь он переработал 2,7 млн. тонн нефти против 4,8 млн. тонн за прошлый год.

В общей сложности за январь-декабрь российские НПЗ потеряли 41,1 млн тонн, или 13% мощностей из-за простоев, вызванных атаками БПЛА и сложностями с ремонтом из-за западных санкций.

Что известно об атаке украинских дронов на Новошахтинский НПЗ

В ночь на 19 декабря Силы обороны Украины нанесли удар по "Новошахтинскому заводу нефтепродуктов" в Ростовской области. Он является единственным НПЗ в регионе и обеспечивает горючую армию РФ.

Пораженный ночью нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в российском Новошахтинске играет немаловажную роль для оборонной промышленности.

В то же время, близость завода к границе с Украиной делает его важным для врага в вопросе логистики.