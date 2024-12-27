У РФ рекордно зросли ціни на паливо на тлі атак українських дронів по НПЗ
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Економіка
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У РФ рекордно зросли ціни на паливо на тлі атак українських дронів по НПЗ

Атака на НПЗ РФ
Джерело:  online.ua

За інформацією РосЗМІ, країна-агресорка переживає рекордний за останні 13 років злет цін на бензин на тлі атак українських дронів по російських НПЗ. 

Головні тези:

  • Атаки українських дронів на російські НПЗ призвели до рекордного зростання цін на паливо в РФ на тлі скорочення обсягів виробництва пального.
  • У результаті рекордного зростання цін на бензин, уряд РФ запровадив заборону на експорт палива, що спричинило подальше збільшення цін та спровокувало інфляцію.
  • Прогнозується, що у 2025 році ціни на паливо в РФ можуть зрости на 10-15%, а при несприятливих умовах - навіть до 20%, через зростання тарифів на транспортування та девальвацію рубля.
  • Рекордне зростання цін на паливо в РФ за останні 13 років може вплинути на ціни на інші товари та послуги через вартість доставки.
  • Станом на 23 грудня ціни на бензин в РФ зросли на 11%, досягнувши середнього рівня 60,57 руб за літр, що виявилося найбільшим зростанням з 2011 року.

Як атаки українських дронів на російські НПЗ призвели до рекордного зростання цін на бензин в країні-агресорці

Зазначається, що внаслідок останніх атак українських БпЛА по російських НПЗ у країні-агресорці скоротились обсяги виробництва пального на понад 10% лише протягом першої половини 2024 року.

За інформацією росстату, станом на 23 грудня ціни на бензин у країні-агресорці зросли на 11%. В середньому вони досягли 60,57 руб за літр.

У віддалених регіонах, таких як Далекий Схід, ціни перевищують середній рівень на чверть.

У РФ рекордно зросли ціни на бензин внаслідок атак українських БпЛА по НПЗ
Атака на НПЗ в РФ

Це найбільше зростання цін з 2011 року, коли ціни на бензин різко зросли на 14,9%.

Порівнянно із показниками 2024 року, у 2023 році бензин подорожчав на 7,2%, у 2022 році — лише на 0,9%, а у 2021 році — на 8,9%.

Уперше за шість років ціни на бензин зростають швидше за загальну інфляцію, яка, за оцінками Міністерства економічного розвитку РФ, становитиме 9,7%.

За словами аналітиків, це може спровокувати подальше зростання цін на всі інші товари, оскільки ціна пального закладається у вартість доставки.

Для стримування цін уряд РФ запровадив заборону на експорт бензину після атак на НПЗ.

До кінця травня спад виробництва пального сягнув 20% проти грудня 2023 року. Водночас статистика з виробництва була засекречена під приводом "геополітики".

Яким може бути зростання цін на пальне у країні-агресорці у 2025 році

За прогнозами аналітиків, у 2025 році прогнозується подальше зростання цін на бензин у межах 10-15%, а разі вкрай несприятливих умов — до 20%.

Серед ймовірних причин підвищення тарифів на транспортування, зростання акцизів і вплив девальвації рубля.

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