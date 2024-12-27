За інформацією РосЗМІ, країна-агресорка переживає рекордний за останні 13 років злет цін на бензин на тлі атак українських дронів по російських НПЗ.

Як атаки українських дронів на російські НПЗ призвели до рекордного зростання цін на бензин в країні-агресорці

Зазначається, що внаслідок останніх атак українських БпЛА по російських НПЗ у країні-агресорці скоротились обсяги виробництва пального на понад 10% лише протягом першої половини 2024 року.

За інформацією росстату, станом на 23 грудня ціни на бензин у країні-агресорці зросли на 11%. В середньому вони досягли 60,57 руб за літр.

У віддалених регіонах, таких як Далекий Схід, ціни перевищують середній рівень на чверть.

Атака на НПЗ в РФ

Це найбільше зростання цін з 2011 року, коли ціни на бензин різко зросли на 14,9%.

Порівнянно із показниками 2024 року, у 2023 році бензин подорожчав на 7,2%, у 2022 році — лише на 0,9%, а у 2021 році — на 8,9%.

Уперше за шість років ціни на бензин зростають швидше за загальну інфляцію, яка, за оцінками Міністерства економічного розвитку РФ, становитиме 9,7%.

За словами аналітиків, це може спровокувати подальше зростання цін на всі інші товари, оскільки ціна пального закладається у вартість доставки.

Для стримування цін уряд РФ запровадив заборону на експорт бензину після атак на НПЗ.

До кінця травня спад виробництва пального сягнув 20% проти грудня 2023 року. Водночас статистика з виробництва була засекречена під приводом "геополітики".

Яким може бути зростання цін на пальне у країні-агресорці у 2025 році

За прогнозами аналітиків, у 2025 році прогнозується подальше зростання цін на бензин у межах 10-15%, а разі вкрай несприятливих умов — до 20%.

Серед ймовірних причин підвищення тарифів на транспортування, зростання акцизів і вплив девальвації рубля.