В РФ рекордно выросли цены на топливо на фоне атак украинских дронов по НПЗ
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Экономика
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В РФ рекордно выросли цены на топливо на фоне атак украинских дронов по НПЗ

Атака дронов на НПЗ в РФ
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Источник:  online.ua

По информации РосСМИ, страна-агрессор переживает рекордный за последние 13 лет взлет цен на бензин на фоне атак украинских дронов по российским НПЗ.

Главные тезисы

  • Атаки украинских дронов на российские НПЗ стали причиной рекордного роста цен на бензин в России за последние 13 лет.
  • Правительство РФ ввело запрет на экспорт топлива из-за увеличения цен на бензин, что может привести к влиянию на цены других товаров.
  • Прогнозируется рост цен на топливо в России на 10-15%, возможно до 20% в 2025 году, что может вызвать дополнительные экономические проблемы.
  • Среди мер по сдерживанию цен на топливо в РФ - запрет на экспорт и сокращение производства горючего, что может оказать влияние на спрос и предложение на рынке.
  • Прогнозируется дальнейший рост цен на бензин в России в 2025 году, что вызвано различными факторами, включая инфляцию и девальвацию рубля.

Как атаки украинских дронов на российские НПЗ привели к рекордному росту цен на бензин в стране-агрессорке

Отмечается, что в результате последних атак украинских БПЛА по российским НПЗ в стране-агрессоре сократились объемы производства горючего на более чем 10% только в течение первой половины 2024 года.

По информации Росстата, по состоянию на 23 декабря цены на бензин в стране-агрессорке выросли на 11%. В среднем они достигли 60,57 рублей за литр.

В отдаленных регионах, таких как Дальний Восток, цены превышают средний уровень на четверть.

В РФ рекордно выросли цены на бензин в результате атак украинских БпЛА по НПЗ
Атака на НПЗ в РФ

Это самый большой рост цен с 2011 года, когда цены на бензин резко выросли на 14,9%.

По сравнению с показателями 2024 года, в 2023 году бензин подорожал на 7,2%, в 2022 году — всего на 0,9%, а в 2021 году — на 8,9%.

Впервые за шесть лет цены на бензин растут быстрее общей инфляции, которая, по оценкам Министерства экономического развития РФ, составит 9,7%.

По словам аналитиков, это может спровоцировать дальнейший рост цен на другие товары, поскольку цена горючего закладывается в стоимость доставки.

Для сдерживания цен правительство РФ ввело запрет на экспорт бензина после атак на НПЗ.

К концу мая спад производства горючего достиг 20% против декабря 2023 года. В то же время, статистика по производству была засекречена под предлогом "геополитики".

Каким может быть рост цен на топливо в стране-агрессоре в 2025 году

По прогнозам аналитиков, в 2025 году прогнозируется дальнейший рост цен на бензин в пределах 10-15%, а в случае крайне неблагоприятных условий — до 20%.

Среди возможных причин повышение тарифов на транспортировку, рост акцизов и влияние девальвации рубля.

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