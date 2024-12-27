По информации РосСМИ, страна-агрессор переживает рекордный за последние 13 лет взлет цен на бензин на фоне атак украинских дронов по российским НПЗ.

Как атаки украинских дронов на российские НПЗ привели к рекордному росту цен на бензин в стране-агрессорке

Отмечается, что в результате последних атак украинских БПЛА по российским НПЗ в стране-агрессоре сократились объемы производства горючего на более чем 10% только в течение первой половины 2024 года.

По информации Росстата, по состоянию на 23 декабря цены на бензин в стране-агрессорке выросли на 11%. В среднем они достигли 60,57 рублей за литр.

В отдаленных регионах, таких как Дальний Восток, цены превышают средний уровень на четверть.

Атака на НПЗ в РФ

Это самый большой рост цен с 2011 года, когда цены на бензин резко выросли на 14,9%.

По сравнению с показателями 2024 года, в 2023 году бензин подорожал на 7,2%, в 2022 году — всего на 0,9%, а в 2021 году — на 8,9%.

Впервые за шесть лет цены на бензин растут быстрее общей инфляции, которая, по оценкам Министерства экономического развития РФ, составит 9,7%.

По словам аналитиков, это может спровоцировать дальнейший рост цен на другие товары, поскольку цена горючего закладывается в стоимость доставки.

Для сдерживания цен правительство РФ ввело запрет на экспорт бензина после атак на НПЗ.

К концу мая спад производства горючего достиг 20% против декабря 2023 года. В то же время, статистика по производству была засекречена под предлогом "геополитики".

Каким может быть рост цен на топливо в стране-агрессоре в 2025 году

По прогнозам аналитиков, в 2025 году прогнозируется дальнейший рост цен на бензин в пределах 10-15%, а в случае крайне неблагоприятных условий — до 20%.

Среди возможных причин повышение тарифов на транспортировку, рост акцизов и влияние девальвации рубля.