Истребители НАТО впервые сбили дрон над Латвией

Национальные вооруженные силы Латвии заявили, что истребители НАТО сбили беспилотника в воздушном пространстве страны.
Главные тезисы
- Истребители НАТО сбили дрон над Латвией, возникший из-за действий России в радиоэлектронной сфере.
- Этот инцидент стал первым подобным случаем в Латвии, что указывает на напряженность в Балтийском регионе.
Над Латвией впервые сбили дрон
Об этом сообщает LSM со ссылкой на заявление латвийских военных.
Дрон залетел в Латвию из-за действий России в сфере радиоэлектронной борьбы.
Цель перехватили французские истребители, выполняющие миссию НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии.
NATO iznīcinātāji šorīt neitralizēja ārvalstu dronu, kas krievijas elektromagnētiskās karadarbības rezultātā bija ielidojis Latvijas teritorijā 🇱🇻✈️#WeAreNATO #StrongerTogether pic.twitter.com/07blbd7TUw— NBS (@Latvijas_armija) June 8, 2026
В мае аналогичный инцидент произошел в Эстонии, где балтийское ПВО впервые сбило беспилотник над озером Виртсярв.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-