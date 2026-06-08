Истребители НАТО впервые сбили дрон над Латвией

Национальные вооруженные силы Латвии заявили, что истребители НАТО сбили беспилотника в воздушном пространстве страны.

Над Латвией впервые сбили дрон

Об этом сообщает LSM со ссылкой на заявление латвийских военных.

Дрон залетел в Латвию из-за действий России в сфере радиоэлектронной борьбы.

Цель перехватили французские истребители, выполняющие миссию НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии.

В Латвии утром в понедельник, 8 июня, объявлялось предупреждение о вероятной угрозе в воздушном пространстве. Поделиться

NATO iznīcinātāji šorīt neitralizēja ārvalstu dronu, kas krievijas elektromagnētiskās karadarbības rezultātā bija ielidojis Latvijas teritorijā 🇱🇻✈️#WeAreNATO #StrongerTogether pic.twitter.com/07blbd7TUw — NBS (@Latvijas_armija) June 8, 2026

В мае аналогичный инцидент произошел в Эстонии, где балтийское ПВО впервые сбило беспилотник над озером Виртсярв.