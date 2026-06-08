Истребители НАТО впервые сбили дрон над Латвией
Категория
Мир
Дата публикации

Истребители НАТО впервые сбили дрон над Латвией

самолет
Читати українською
Источник:  LSM

Национальные вооруженные силы Латвии заявили, что истребители НАТО сбили беспилотника в воздушном пространстве страны.

Главные тезисы

  • Истребители НАТО сбили дрон над Латвией, возникший из-за действий России в радиоэлектронной сфере.
  • Этот инцидент стал первым подобным случаем в Латвии, что указывает на напряженность в Балтийском регионе.

Над Латвией впервые сбили дрон

Об этом сообщает LSM со ссылкой на заявление латвийских военных.

Дрон залетел в Латвию из-за действий России в сфере радиоэлектронной борьбы.

Цель перехватили французские истребители, выполняющие миссию НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии.

В Латвии утром в понедельник, 8 июня, объявлялось предупреждение о вероятной угрозе в воздушном пространстве.

В мае аналогичный инцидент произошел в Эстонии, где балтийское ПВО впервые сбило беспилотник над озером Виртсярв.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Неизвестный дрон кружил над аэропортом на Майорке
дрон
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
В Польше неизвестный дрон упал на территорию воинской части — что известно
дрон
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Неизвестный дрон снова упал на территорию воинской части в Польше
дрон

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?