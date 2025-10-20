Неизвестный дрон кружил над аэропортом на Майорке
Категория
Мир
Дата публикации

Неизвестный дрон кружил над аэропортом на Майорке

дрон
Read in English
Читати українською

Появление неизвестного дрона в районе аэропорта Пальма-де-Майорки привело к приостановке его работы примерно на 35 минут 19 октября.

Главные тезисы

  • Появление неизвестного дрона над аэропортом Пальма-де-Майорки привело к приостановке работы аэропорта и перенаправлению рейсов.
  • Шесть экипажей самолетов заметили дрон в районе аэродрома, вызвав панику и необходимость принятия мер по безопасности.
  • Инцидент на Майорке произошел в период интенсивного воздушного движения, что повлекло за собой перенаправление рейсов и частичную остановку операций.

Дрон вызвал панику на Майорке

По меньшей мере, шесть экипажей самолетов сообщили, что увидели дрон в районе аэродрома, известного также как аэропорт де Сон-Сан-Жуан.

Из-за инцидента пришлось перенаправлять рейсы в другие аэропорты. Авианавигационная служба Enaire подтвердила, что из соображений безопасности операции были приостановлены.

Ситуация продолжалась, пока движение не возобновилось. В результате было перенаправлено восемь рейсов.

Силы безопасности отправились в район происшествия и после проверок с помощью собственного беспилотного аппарата сообщили, что ничего подозрительного не обнаружили.

Инцидент произошел в день с очень интенсивным воздушным движением в главном аэропорту Майорки, когда было запланировано 892 посадки и взлета.

По крайней мере, несколько рейсов, следовавших на Майорку, перенаправили в Ибицу, Менорку и Барселону.

Пальма-де-Майорка — международный аэропорт, расположенный в 8 км к востоку от города Пальма. Это третий по величине аэропорт Испании после Мадрида и Барселоны.

Напомним, в последние недели ряд европейских стран, и Норвегия в частности, сообщали о пролетах неизвестных беспилотников вблизи аэродромов и военных объектов. Аэропорт Мюнхена был временно закрыт вечером 18 октября после сообщений о неизвестных дронах.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
В Польше упал и взорвался неизвестный дрон — что это было
дрон
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Неизвестный дрон над центром Варшавы — все подробности инцидента
Дрон над Варшавой - что известно
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Неизвестные дроны снова терроризируют Мюнхен
Неизвестные дроны снова заметили над Мюнхеном

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?