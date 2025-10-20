Неизвестный дрон кружил над аэропортом на Майорке

Появление неизвестного дрона в районе аэропорта Пальма-де-Майорки привело к приостановке его работы примерно на 35 минут 19 октября.
Главные тезисы
- Появление неизвестного дрона над аэропортом Пальма-де-Майорки привело к приостановке работы аэропорта и перенаправлению рейсов.
- Шесть экипажей самолетов заметили дрон в районе аэродрома, вызвав панику и необходимость принятия мер по безопасности.
- Инцидент на Майорке произошел в период интенсивного воздушного движения, что повлекло за собой перенаправление рейсов и частичную остановку операций.
Дрон вызвал панику на Майорке
По меньшей мере, шесть экипажей самолетов сообщили, что увидели дрон в районе аэродрома, известного также как аэропорт де Сон-Сан-Жуан.
Ситуация продолжалась, пока движение не возобновилось. В результате было перенаправлено восемь рейсов.
Силы безопасности отправились в район происшествия и после проверок с помощью собственного беспилотного аппарата сообщили, что ничего подозрительного не обнаружили.
Инцидент произошел в день с очень интенсивным воздушным движением в главном аэропорту Майорки, когда было запланировано 892 посадки и взлета.
По крайней мере, несколько рейсов, следовавших на Майорку, перенаправили в Ибицу, Менорку и Барселону.
Пальма-де-Майорка — международный аэропорт, расположенный в 8 км к востоку от города Пальма. Это третий по величине аэропорт Испании после Мадрида и Барселоны.
