Невідомий дрон кружляв над аеропортом на Майорці

Поява невідомого дрона у районі аеропорту Пальма-де-Майорки призвела до призупинення його роботи приблизно на 35 хвилин 19 жовтня.
Головні тези:
- Поява невідомого дрона спричинила призупинення роботи аеропорту Пальма-де-Майорки.
- Інцидент призвів до перенаправлення вісім рейсів і паніки серед екіпажів літаків.
- Авіанавігаційна служба з міркувань безпеки призупинила операції до вирішення ситуації.
Дрон спричинив паніку на Майорці
Щонайменше шість екіпажів літаків повідомили, що побачили дрон у районі летовища, відомого також як аеропорт де Сон-Сан-Жуан.
Ситуація тривала, доки рух не відновили. У результаті було перенаправлено вісім рейсів.
Сили безпеки вирушили в район події та після перевірок за допомогою власного безпілотного апарата повідомили, що нічого підозрілого не виявили.
Інцидент стався у день з дуже інтенсивним повітряним рухом у головному аеропорту Майорки, коли було заплановано 892 посадки та зльоти.
Принаймні кілька рейсів, що прямували на Майорку, перенаправили до Ібіци, Менорки та Барселони.
Пальма-де-Майорка — міжнародний аеропорт, розташований за 8 км на схід від міста Пальма. Це третій за величиною аеропорт Іспанії після Мадрида та Барселони.
