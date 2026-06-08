Винищувачі НАТО вперше збили дрон над Латвією

Національні збройні сили Латвії заявили, що винищувачі НАТО збили безпілотник у повітряному просторі країни.
Головні тези:
- НАТО збив дрон у повітряному просторі Латвії відповідно до місії з патрулювання Балтійського регіону.
- Дії Росії у сфері радіоелектронної боротьби спричинили виникнення інциденту з безпілотником.
Над Латвією вперше збили дрон
Про це повідомляє LSM із посиланням на заяву латвійських військових.
Дрон залетів до Латвії через дії Росії у сфері радіоелектронної боротьби.
Ціль перехопили французькі винищувачі, які виконують місію НАТО з патрулювання повітряного простору Балтії.
NATO iznīcinātāji šorīt neitralizēja ārvalstu dronu, kas krievijas elektromagnētiskās karadarbības rezultātā bija ielidojis Latvijas teritorijā 🇱🇻✈️#WeAreNATO #StrongerTogether pic.twitter.com/07blbd7TUw— NBS (@Latvijas_armija) June 8, 2026
У травні аналогічний інцидент стався в Естонії, де балтійська ППО вперше збила безпілотник над озером Виртс'ярв.
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