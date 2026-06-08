Винищувачі НАТО вперше збили дрон над Латвією

Національні збройні сили Латвії заявили, що винищувачі НАТО збили безпілотник у повітряному просторі країни.

Над Латвією вперше збили дрон

Про це повідомляє LSM із посиланням на заяву латвійських військових.

Дрон залетів до Латвії через дії Росії у сфері радіоелектронної боротьби.

Ціль перехопили французькі винищувачі, які виконують місію НАТО з патрулювання повітряного простору Балтії.

У Латвії вранці в понеділок, 8 червня, оголошували попередження про ймовірну загрозу в повітряному просторі. Поширити

NATO iznīcinātāji šorīt neitralizēja ārvalstu dronu, kas krievijas elektromagnētiskās karadarbības rezultātā bija ielidojis Latvijas teritorijā 🇱🇻✈️#WeAreNATO #StrongerTogether pic.twitter.com/07blbd7TUw — NBS (@Latvijas_armija) June 8, 2026

У травні аналогічний інцидент стався в Естонії, де балтійська ППО вперше збила безпілотник над озером Виртс'ярв.