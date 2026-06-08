Винищувачі НАТО вперше збили дрон над Латвією
Категорія
Світ
Дата публікації

Винищувачі НАТО вперше збили дрон над Латвією

літак
Джерело:  LSM

Національні збройні сили Латвії заявили, що винищувачі НАТО збили безпілотник у повітряному просторі країни.

Головні тези:

  • НАТО збив дрон у повітряному просторі Латвії відповідно до місії з патрулювання Балтійського регіону.
  • Дії Росії у сфері радіоелектронної боротьби спричинили виникнення інциденту з безпілотником.

Над Латвією вперше збили дрон

Про це повідомляє LSM із посиланням на заяву латвійських військових.

Дрон залетів до Латвії через дії Росії у сфері радіоелектронної боротьби.

Ціль перехопили французькі винищувачі, які виконують місію НАТО з патрулювання повітряного простору Балтії.

У Латвії вранці в понеділок, 8 червня, оголошували попередження про ймовірну загрозу в повітряному просторі.

У травні аналогічний інцидент стався в Естонії, де балтійська ППО вперше збила безпілотник над озером Виртс'ярв.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Невідомий дрон кружляв над аеропортом на Майорці
дрон
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
У Польщі невідомий дрон впав на територію військової частини — що відомо
дрон
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Невідомий дрон знову впав на територію військової частини у Польщі
дрон

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?