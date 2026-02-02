У Польщі невідомий дрон впав на територію військової частини — що відомо

Про це стало відомо журналісту-розслідувачу польського Radio ZET.

Чергова служба частини спостерігала за польотом БпЛА, але не змогла йому завадити.

Є підозра, що це був розвідувальний дрон, який зчитував дані з антенного поля. Чергова служба підрозділу була безпорадна. Вона спостерігала, як він літає, і нічого не могла вдіяти. Пізніше, після його падіння, припустилися помилки і його занесли до будівлі. Дрон міг продовжувати працювати і збирати дані. Згідно з процедурою, його слід було накрити сіткою або брезентом і не рухати, — зазначив інформатор Radio ZET.