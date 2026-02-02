У Польщі невідомий дрон впав на територію військової частини — що відомо
28 січня на території військової частини в польському місті Пшасниш впав безпілотник невідомого походження — це сталося лише за кілька десятків метрів від складу з боєприпасами.

Головні тези:

  • Дрон невідомого походження впав на територію військової частини в Пшасниші, Польща.
  • Інцидент стався поруч із складом з боєприпасами, де розташований центр радіоелектронної розвідки.

Дрон впав поблизу складу з БК у Польщі

Про це стало відомо журналісту-розслідувачу польського Radio ZET.

Інцидент стався у військовій частині, де розташований 2-й центр радіоелектронної розвідки. Це спеціалізований підрозділ, який займається моніторингом радіопростору на північному сході Польщі, зокрема в стратегічно важливому районі Сувальського коридору.

Чергова служба частини спостерігала за польотом БпЛА, але не змогла йому завадити.

Дрон упав на територію бази приблизно за 70 м від складу озброєння. Солдати, які несли варту, після попереднього огляду занесли його в одну з будівель.

Є підозра, що це був розвідувальний дрон, який зчитував дані з антенного поля. Чергова служба підрозділу була безпорадна. Вона спостерігала, як він літає, і нічого не могла вдіяти. Пізніше, після його падіння, припустилися помилки і його занесли до будівлі. Дрон міг продовжувати працювати і збирати дані. Згідно з процедурою, його слід було накрити сіткою або брезентом і не рухати, — зазначив інформатор Radio ZET.

Військова жандармерія Польщі підтвердила факт інциденту. Повідомлення про падіння надійшло близько 18:00, після чого почалися слідчі дії та допити свідків.

Наразі справу розслідують за статтею про порушення правил авіаційного руху. Винуватцям, якщо їх встановлять, загрожує до п’яти років позбавлення волі. Про походження дрона офіційної інформації поки немає.

