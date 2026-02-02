У Польщі невідомий дрон впав на територію військової частини — що відомо

28 січня на території військової частини в польському місті Пшасниш впав безпілотник невідомого походження — це сталося лише за кілька десятків метрів від складу з боєприпасами.
Головні тези:
- Дрон невідомого походження впав на територію військової частини в Пшасниші, Польща.
- Інцидент стався поруч із складом з боєприпасами, де розташований центр радіоелектронної розвідки.
Дрон впав поблизу складу з БК у Польщі
Про це стало відомо журналісту-розслідувачу польського Radio ZET.
Чергова служба частини спостерігала за польотом БпЛА, але не змогла йому завадити.
Дрон упав на територію бази приблизно за 70 м від складу озброєння. Солдати, які несли варту, після попереднього огляду занесли його в одну з будівель.
Є підозра, що це був розвідувальний дрон, який зчитував дані з антенного поля. Чергова служба підрозділу була безпорадна. Вона спостерігала, як він літає, і нічого не могла вдіяти. Пізніше, після його падіння, припустилися помилки і його занесли до будівлі. Дрон міг продовжувати працювати і збирати дані. Згідно з процедурою, його слід було накрити сіткою або брезентом і не рухати, — зазначив інформатор Radio ZET.
Військова жандармерія Польщі підтвердила факт інциденту. Повідомлення про падіння надійшло близько 18:00, після чого почалися слідчі дії та допити свідків.
