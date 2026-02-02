В Польше неизвестный дрон упал на территорию воинской части — что известно

28 января на территории воинской части в польском городе Пшасныш упал беспилотник неизвестного происхождения — это произошло всего в нескольких десятках метров от боеприпасов.
Главные тезисы
- Дрон неизвестного происхождения упал на территорию воинской части в польском городе Пшасныш вблизи склада с боеприпасами.
- Инцидент произошел на территории военной части, где стоит центр радиоэлектронной разведки, занимающийся мониторингом радиопространства на северо-востоке Польши.
Дрон упал вблизи склада с БК в Польше
Об этом стало известно журналисту-расследователю польского Radio ZET.
Очередная служба части наблюдала за полетом БПЛА, но не смогла ему помешать.
Дрон упал на территорию базы примерно в 70 м от состава вооружения. Солдаты, несшие стражу, после предварительного осмотра занесли его в одно из зданий.
Есть подозрение, что это был разведывательный дрон, считывавший данные с антенного поля. Очередная служба подразделения была беспомощна. Она наблюдала, как он летает, и ничего не могла сделать. Позже, после его падения, допустили ошибку и его занесли в здание. Дрон мог продолжать работать и собирать данные. Согласно процедуре, его следовало накрыть сеткой или брезентом и не двигать, — отметил информатор Radio ZET.
Военная жандармерия Польши подтвердила факт инцидента. Сообщения о падении поступило около 18:00, после чего начались следственные действия и допросы свидетелей.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-