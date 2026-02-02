В Польше неизвестный дрон упал на территорию воинской части — что известно

28 января на территории воинской части в польском городе Пшасныш упал беспилотник неизвестного происхождения — это произошло всего в нескольких десятках метров от боеприпасов.

Дрон упал вблизи склада с БК в Польше

Об этом стало известно журналисту-расследователю польского Radio ZET.

Инцидент произошел в военной части, где расположен 2-й центр радиоэлектронной разведки. Это специализированное подразделение, которое занимается мониторингом радиопространства на северо-востоке Польши, в частности, в стратегически важном районе Сувальского коридора.

Очередная служба части наблюдала за полетом БПЛА, но не смогла ему помешать.

Дрон упал на территорию базы примерно в 70 м от состава вооружения. Солдаты, несшие стражу, после предварительного осмотра занесли его в одно из зданий.

Есть подозрение, что это был разведывательный дрон, считывавший данные с антенного поля. Очередная служба подразделения была беспомощна. Она наблюдала, как он летает, и ничего не могла сделать. Позже, после его падения, допустили ошибку и его занесли в здание. Дрон мог продолжать работать и собирать данные. Согласно процедуре, его следовало накрыть сеткой или брезентом и не двигать, — отметил информатор Radio ZET.

Военная жандармерия Польши подтвердила факт инцидента. Сообщения о падении поступило около 18:00, после чего начались следственные действия и допросы свидетелей.