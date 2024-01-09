Истребители США пролетели над Боснией после призывов сербов к отделению
Категория
Мир
Дата публикации

Истребители США пролетели над Боснией после призывов сербов к отделению

истребитель США
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Источник:  online.ua

На фоне обострения сепаратистской политики пророссийского лидера боснийских сербов Милорада Додика два американских истребителя пролетели над Боснией. Таким образом Штаты продемонстрировали свою поддержку целостности балканского государства.

США отреагировали на усиление сепаратистских настроений в Боснии

Согласно данным издания Air Force Times, истребители ВВС США F-16 совершили полет в рамках совместных учений с участием американских и боснийских вооруженных сил.

Кроме того, указано, что пролеты произошли в районах восточного города Тузла и северного Брчка.

В северо-западном городе Баня-Лука – главном городе сербского образования – во время собрания по случаю празднования "Дня Республики Сербской" был слышен грохот пролетавших над ним самолетов, - сказано в сообщении.

По словам представителей посольства США в Сараево, упомянутые двусторонние учения являются примером передового военного сотрудничества, способствующего миру и безопасности на Западных Балканах.

Кроме того, сообщается, что таким образом, американские власти хотели продемонстрировать поддержку США в сфере обеспечения территориальной целостности Боснии и Герцеговины на фоне усиления сепаратистской активности.

Что происходит в Боснии

Милорад Додик является предводителем сербского образования под названием Республика Сербская.

Он продолжает публичный конфликт с США и Великобританией на фоне усиления связей с командой российского диктатора Владимира Путина.

Скандальный политик очень много раз угрожал отделить часть Боснии, управляемой сербами, от остальной страны.

Верховный суд Боснии признал незаконным празднование "Дня Республики Сербской". 9 января 1992 г. боснийские сербы провозгласили создание независимого государства в Боснии, что привело к кровопролитию.

Как иронически отмечает Додик, пролет американских истребителей якобы поспособствует празднованию 9 января, которое обычно включает в себя парад вооруженных полицейских и их техники.

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