На тлі загострення сепаратистської політики проросійського лідера боснійських сербів Мілорада Додіка два американські винищувачі пролетіли над Боснією. Таким чином Штати продемонстрували свою підтримку цілісності балканської держави.

США відреагували на посилення сепаратистських настроїв у Боснії

Згідно з даними видання Air Force Times, винищувачі ВПС США F-16 здійснили політ в межах спільних навчань за участю американських та боснійських збройних сил.

Окрім того, наголошується, що прольоти відбулися в районах східного міста Тузла і північного Брчко.

У північно-західному місті Баня-Лука – головному місті сербського утворення – під час зібрання з нагоди святкування "Дня Республіки Сербської" було чути гуркіт літаків, що пролітали над ним, - йдеться в повідомленні. Поширити

За словами представників посольства США в Сараєві, згадані двосторонні навчання є прикладом передового військового співробітництва, яке сприяє миру і безпеці на Західних Балканах.

Окрім того, наголошується, що у такий спосіб американська влада хотіла продемонструвати підтримку США у сфері забезпечення територіальної цілісності Боснії і Герцеговини на тлі посилення сепаратистської активності.

Що відбувається в Боснії

Мілорад Додік є ватажком сербського утворення під назвою Республіка Сербська.

Він продовжує публічний конфлікт з США та Великою Британією на тлі посилення зв’язків з командою російського диктатора Володимира Путіна.

Скандальний політик дуже багато разів погрожував відокремити частину Боснії, якою керують серби, від решти країни.

Верховний суд Боснії визнав незаконним святкування "Дня Республіки Сербської". 9 січня 1992 року боснійські серби проголосили створення незалежної держави в Боснії, що призвело до кровопролиття. Поширити

Як іронічно зазначає Додік, проліт американських винищувачів нібито посприяє святкуванням 9 січня, які зазвичай включають парад озброєних поліцейських та їхньої техніки.