Из Израиля вылетел второй эвакуационный самолет с гражданами Украины
Категория
Украина
Дата публикации

Из Израиля вылетел второй эвакуационный самолет с гражданами Украины

Израиль
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Источник:  Посольство Украины в Израиле

16 октября из Израиля в Румынию вылетел второй эвакуационный борт со 155 гражданами Украины.

Из Израиля вылетел самолет с украинцами

Посольство Украины в Израиле сообщило, что 16 октября из аэропорта Бен Гурион в Тель-Авиве рейсом авиакомпании HiSky в город Клуж в Румынии вылетел второй эвакуационный борт.

На борту находится 155 граждан Украины, из которых 107 женщин и 23 детей.

Посольство помогло украинцам с оформлением необходимых процедур и документов для вылета.

Мы продолжаем работать над поиском всех возможных вариантов для дальнейшей эвакуации граждан Украины.

Эвакуация украинцев из Израиля и Газы

Напомним, что 14 октября из аэропорта Бен Гурион в Бухарест эвакуированы 207 граждан Украины, из них 63 детей.

Первоочередно Израиль покинули дети, женщины, пожилые люди, а также те граждане, которые уже несколько дней находились в Бен Гурионе и не могли вылететь из-за массовой отмены перевозчиками авиарейсов.

Президент Владимир Зеленский заявил, что в секторе Газа заблокированы почти 260 граждан Украины.

В основном это гражданки Украины с детьми, которые вышли замуж за палестинцев и проживали на территории сектора Газа.

Пока известно о 12 погибших украинцах в Израиле. 9 граждан Украины считаются пропавшими без вести.

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