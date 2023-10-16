Из Израиля вылетел второй эвакуационный самолет с гражданами Украины

16 октября из Израиля в Румынию вылетел второй эвакуационный борт со 155 гражданами Украины.
Из Израиля вылетел самолет с украинцами
Посольство Украины в Израиле сообщило, что 16 октября из аэропорта Бен Гурион в Тель-Авиве рейсом авиакомпании HiSky в город Клуж в Румынии вылетел второй эвакуационный борт.
На борту находится 155 граждан Украины, из которых 107 женщин и 23 детей.
Посольство помогло украинцам с оформлением необходимых процедур и документов для вылета.
Эвакуация украинцев из Израиля и Газы
Напомним, что 14 октября из аэропорта Бен Гурион в Бухарест эвакуированы 207 граждан Украины, из них 63 детей.
Первоочередно Израиль покинули дети, женщины, пожилые люди, а также те граждане, которые уже несколько дней находились в Бен Гурионе и не могли вылететь из-за массовой отмены перевозчиками авиарейсов.
Президент Владимир Зеленский заявил, что в секторе Газа заблокированы почти 260 граждан Украины.
В основном это гражданки Украины с детьми, которые вышли замуж за палестинцев и проживали на территории сектора Газа.
Пока известно о 12 погибших украинцах в Израиле. 9 граждан Украины считаются пропавшими без вести.
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