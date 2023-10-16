З Ізраїлю вилетів другий евакуаційний літак з громадянами України
Категорія
Україна
Дата публікації

З Ізраїлю вилетів другий евакуаційний літак з громадянами України

Ізраїль
Джерело:  Посольство України в Ізраїлі

16 жовтня з Ізраїлю до Румунії вилетів другий евакуаційний борт зі 155 громадянами України.

З Ізраїлю вилетів літак з українцями

Посольство України в Ізраїлі повідомило, що 16 жовтня з аеропорту Бен Гуріон в Тель Авіві рейсом авіакомпанії HiSky до міста Клуж в Румунії відлетів другий евакуаційний борт.

На борту перебуває 155 громадяна України, з яких 107 жінок та 23 дітей.

Посольство допомогло українцям з оформленням необхідних процедур та документів для вильоту.

Ми продовжуємо працювати над пошуком усіх можливих варіантів для подальшої евакуації громадян України.

Евакуація українців з Ізраїлю та Гази

Нагадаємо, що 14 жовтня з аеропорту Бен Гуріон до Бухаресту евакуйовано 207 громадян України, з них 63 дітей.

Першочергово Ізраїль залишили діти, жінки, люди похилого віку, а також ті громадяни, які вже кілька днів перебували в Бен Гуріоні та не могли вилетіти через масове скасування перевізниками авіарейсів.

Президент Володимир Зеленський заявив, що у Секторі Гази заблоковані майже 260 громадян України. 

Здебільшого це громадянки України з дітьми, які вийшли заміж за палестинців і проживали на території Сектора Гази.

Наразі відомо про 12 загиблих українців в Ізраїлі. 9 громадян України вважаються зниклими безвісти.

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