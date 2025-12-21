Известная украинская блогер стала на защиту Украины
Известная украинская блогер стала на защиту Украины

Нати Гресько мобилизовалась
online.ua

Украинская блогер и ведущая YouTube-шоу "Эбаут" Нати Гресько присоединилась к Силам обороны Украины. По словам звезды, это произошло еще два года назад.

  • Нати Гресько рассказала, почему раньше не рассказывала о своем решении.
  • В настоящее время она перевелась в 28-ю отдельную механизированную бригаду.

Нати Гресько мобилизовалась

В интервью Эмми Антонюк звездная блогерша призналась, что она присоединилась к рядам ВСУ еще в начале января 2024 года.

Однако Нати решила какое-то время публично не афишировать это.

Нигде никогда об этом не говорила, потому что как-то не чувствовала и не видела нужды в этом. А теперь решила, что это может быть полезно сработать на службу. Чувствуется много пренебрежения к людям, которые не держат конкретно оружие в руках, но все равно важны. Поэтому не чувствовала достаточно ресурса, чтобы дополнительно еще и читать хейт о себе, что я "как-то неправильно" присоединилась к Силам обороны, — заявила она.

Фото: Нати Греско

По словам Гресько, в начале полномасштабного вторжения полтора года она жила за границей, однако сердце все равно звало вернуться на родину.

После возвращения домой она сначала присоединилась к проекту, связанному с военным делом, а впоследствии приняла решение пойти на службу.

Сейчас Нати перевелась в 28-ю отдельную механизированную бригаду и вовлечена в развитие ее внешней коммуникации.

