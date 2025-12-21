Известная украинская блогер стала на защиту Украины

Украинская блогер и ведущая YouTube-шоу "Эбаут" Нати Гресько присоединилась к Силам обороны Украины. По словам звезды, это произошло еще два года назад.
Главные тезисы
- Нати Гресько рассказала, почему раньше не рассказывала о своем решении.
- В настоящее время она перевелась в 28-ю отдельную механизированную бригаду.
Нати Гресько мобилизовалась
В интервью Эмми Антонюк звездная блогерша призналась, что она присоединилась к рядам ВСУ еще в начале января 2024 года.
Однако Нати решила какое-то время публично не афишировать это.
По словам Гресько, в начале полномасштабного вторжения полтора года она жила за границей, однако сердце все равно звало вернуться на родину.
После возвращения домой она сначала присоединилась к проекту, связанному с военным делом, а впоследствии приняла решение пойти на службу.
Сейчас Нати перевелась в 28-ю отдельную механизированную бригаду и вовлечена в развитие ее внешней коммуникации.
