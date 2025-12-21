Відома українська блогерка стала на захист України
Категорія
Культура
Дата публікації

Відома українська блогерка стала на захист України

Наті Гресько мобілізувалася
Джерело:  online.ua

Українська блогерка та ведуча YouTube-шоу "Ебаут" Наті Гресько долучилася до Сил оборони України. За словами зірки, це сталося ще два роки тому.

Головні тези:

  • Наті Гресько розповіла, чому раніше не розповідала про своє рішення.
  • Наразі вона перевелася до 28-ї окремої механізованої бригади.

Наті Гресько мобілізувалася

В інтерв'ю Еммі Антонюк зіркова блогерка зізналася, що вона долучилася до лав ЗСУ ще на початку січня 2024 року.

Проте Наті вирішила якийсь час публічно це не афішувати.

Ніде ніколи про це не говорила, бо якось не відчувала і не бачила потреби в цьому. А зараз вирішила, що це може корисно спрацювати на службу. Відчувається багато зневаги до людей, які не тримають конкретно зброю в руках, але які є все одно важливими. Тому не відчувала достатньо ресурсу, щоб додатково ще й читати хейт про себе, що я "якось неправильно" доєдналася до Сил оборони, — заявила вона.

Фото: Наті Гресько

За словами Гресько, на початку повномасштабного вторгнення півтора роки вона жила за кордоном, однак серце все одно кликало повернутися на батьківщину.

Після повернення додому вона спочатку приєдналася до проєкту, який був пов'язаний з військовою справою, а згодом ухвалила рішення піти на службу.

Станом на сьогодні Наті перевелася до 28-ї окремої механізованої бригади та залучена до розвитку її зовнішньої комунікації.

