Известную блогершу Валерию Маркес убили во время прямого эфира в TikTok

Мир шокировал преступление, которое неизвестный мужчина совершил в прямом эфире на глазах у тысяч человек. Он расстрелял известную мексиканскую бьюти-блогерку Валерию Маркес, которой на момент смерти было всего 23 года.
Главные тезисы
- Трагедия произошла в салоне красоты в городе Сапопан.
- Правоохранители рассматривают возможность фемицида как мотив убийства.
Что известно о гибели Валерии Маркес
Согласно данным издания The New York Times, трагедия произошла 13 мая.
Именно в этот день девушка решила выйти в прямой эфир с подписчиками из салона красоты в городе Сапопан.
Расследование дела продолжается, однако конкретные зацепки найти пока не удалось.
Правоохранители уже озвучили предположение, что возможным мотивом убийства мог стать фемицид — один из видов гендерно обусловленного насилия над женщинами, который набирает обороты в Мексике.
Впоследствии стало известно, что в тот же день незнакомцы заходили в другие салоны красоты и искали Валерию якобы для того, чтобы отдать ей подарок.
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