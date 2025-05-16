Известную блогершу Валерию Маркес убили во время прямого эфира в TikTok

Мир шокировал преступление, которое неизвестный мужчина совершил в прямом эфире на глазах у тысяч человек. Он расстрелял известную мексиканскую бьюти-блогерку Валерию Маркес, которой на момент смерти было всего 23 года.

Что известно о гибели Валерии Маркес

Согласно данным издания The New York Times, трагедия произошла 13 мая.

Именно в этот день девушка решила выйти в прямой эфир с подписчиками из салона красоты в городе Сапопан.

В то же время двое мужчин подъехали к заведению на мотоцикле. Один из них вошел в салон в маске и спросил: "Вы Валерия?" После того, как девушка ответила "да", он вытащил пистолет и выстрелил в нее. Маркес погибла на месте, а преступник скрылся. Поделиться

Расследование дела продолжается, однако конкретные зацепки найти пока не удалось.

Правоохранители уже озвучили предположение, что возможным мотивом убийства мог стать фемицид — один из видов гендерно обусловленного насилия над женщинами, который набирает обороты в Мексике.

Впоследствии стало известно, что в тот же день незнакомцы заходили в другие салоны красоты и искали Валерию якобы для того, чтобы отдать ей подарок.