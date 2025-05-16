Відому блогерку Валерію Маркес вбили під час прямого етеру в TikTok

Світ шокував злочин, який невідомий чоловік скоїв в прямому етері на очах у тисяч людей. Він розстріляв відому мексиканську б'юті-блогерку Валерію Маркес, якій на момент смерті було лише 23 роки.
Головні тези:
- Трагедія сталася у салоні краси в місті Сапопан.
- Правоохоронці розглядають ймовірність феміциду як мотив вбивства.
Що відомо про загибель Валерії Маркес
Згідно з даними видання The New York Times, трагедія сталася 13 травня.
Саме в цей день дівчина вирішила вийти в прямий етер з підписниками з салону краси в місті Сапопан.
Наразі розслідування справи триває, однак конкретні зачіпки знайти поки не вдалося.
Правоохоронці уже озвучили припущення, що можливим мотивом вбивства міг стати феміцид — один із видів гендерно зумовленого насилля над жінками, що набирає обертів в Мексиці.
Згодом стало відомо, що того ж дня незнайомці заходили до інших салонів краси та шукали Валерію нібито для того, аби віддати їй подарунок.
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