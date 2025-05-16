Відому блогерку Валерію Маркес вбили під час прямого етеру в TikTok

Світ шокував злочин, який невідомий чоловік скоїв в прямому етері на очах у тисяч людей. Він розстріляв відому мексиканську б'юті-блогерку Валерію Маркес, якій на момент смерті було лише 23 роки.

Що відомо про загибель Валерії Маркес

Згідно з даними видання The New York Times, трагедія сталася 13 травня.

Саме в цей день дівчина вирішила вийти в прямий етер з підписниками з салону краси в місті Сапопан.

В той самий час двоє чоловіків під'їхали до закладу на мотоциклі. Один з них увійшов до салону в масці та запитав: "Ви Валерія?". Після того, як дівчина відповіла "так", він витяг пістолет і вистрілив у неї. Маркес загинула на місці, а злочинець втік. Поширити

Наразі розслідування справи триває, однак конкретні зачіпки знайти поки не вдалося.

Правоохоронці уже озвучили припущення, що можливим мотивом вбивства міг стати феміцид — один із видів гендерно зумовленого насилля над жінками, що набирає обертів в Мексиці.

Згодом стало відомо, що того ж дня незнайомці заходили до інших салонів краси та шукали Валерію нібито для того, аби віддати їй подарунок.